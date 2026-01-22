Truckförare på heltid till Södertälje
Miljonbemanning AB / Lagerjobb / Södertälje Visa alla lagerjobb i Södertälje
2026-01-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miljonbemanning AB i Södertälje
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vill du ta nästa steg som truckförare? Hos vår kund blir du en nyckelspelare i modern lager- och produktionsmiljö. Här är tempot högt, säkerheten först och teamet stöttande. För rätt person finns möjlighet till anställning direkt hos kund.
Nu söker vi truckförare till en ledande aktör i Södertälje
Som truckförare hos vår kund kör du truck (A1-4 och B1-4) med fokus på in- och utleveranser, påfyllnad och produktionsstöd. Du ansvarar för lagring och plock samt skanning och registrering i systemet. Tillsammans med teamet säkerställer du ordning, hög kvalitet och smidiga flöden genom hela kedjan.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
har giltigt truckkort A1-4 och B1-4
har erfarenhet från skjutstativstruck eller motviktstruck.
kan arbeta skift: 06:00-14:21 och 14:30-22:51
är noggrann, säkerhetsmedveten och fungerar lika bra i team som självständigt
har B-körkort och tillgång till egen bil på heltid Övrig information
Detta är ett bemanningsuppdrag som för den ambitiösa konsulten kan leda till direkt anställning hos vår kund med start är omgående.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan. Vi vill ha din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet. Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål. Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7094959-1802709". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Stockholm Central (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Miljonbemanning Jobbnummer
9698902