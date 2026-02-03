Truckförare på heltid till fryslager i Södertälje
2026-02-03
Vi på Submit söker nu efter en lagermedarbetare till vår samarbetspartner i Södertälje.Om företaget:
Vår samarbetspartner är ett fryslager i Södertälje. De hanterar frysvaror/livsmedel i sina stora lokaler. Bolaget är i en tillväxtfas och ingår i en större koncern. Bolaget har en familjär känsla, där du blir en viktig spelare. Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Vi söker en driven, ansvarsfull och glad person som har tidigare erfarenhet av att arbeta i fryslager. Du har ett öga för detaljer och trivs i att arbeta i högt tempo. Dina arbetsuppgifter
Truckkörning skjutstativ och motviktstruck
In och ut leverans
Plock med truckKvalifikationer
Arbetat i fryslager tidigare
God truckvana
Svenska i tal och skrift
Plats: Södertälje Lön: Enligt överenskommelse Arbetstid: Mån-Fre: 08-17 Om företaget
Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut.
Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
151 71 SÖDERTÄLJE
