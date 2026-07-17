Truckförare på heltid sökes till lager i Staffanstorp!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Staffanstorp Visa alla lagerjobb i Staffanstorp
2026-07-17
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Letar du efter ett jobb där dagarna går i ett rasande tempo och teamkänslan är på topp? Då kan det här vara något för dig!
Vi söker dig som vill jobba som lagermedarbetare i en roll där plock, pack och kvalitetskontroll står i fokus. Har du dessutom erfarenhet av truckkörning (gärna B4)? Då har du redan ett försprång!
Vad kan du förvänta dig?
Varierade arbetsdagar med 2-skift, dag och kvällsarbete måndag till fredag
Ett härligt tempo och ett jobb där du aldrig sitter still
Möjlighet att bli en viktig kugge i ett sammansvetsat team
DETTA SÖKER VI
Du kanske redan jobbar inom lager och är sugen på nya utmaningar, eller så är du en naturlig problemlösare som älskar att få saker att flyta. Oavsett vilket så gillar du att ta ansvar, är självgående och har ett öga för detaljer. Att hålla ordning, ta i när det behövs och samarbeta med kollegor är en självklarhet för dig.
Vi tror att du:
Har hög arbetsmoral och en positiv inställning
Trivs när det är fart och fläkt
Är noggrann, social och gillar att göra det lilla extra
Har truckkort
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund i Staffanstorp. Tjänsten är på heltid.
Låter det som något för dig? Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Logistikvägen 1 (visa karta
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245 43 STAFFANSTORP Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Johanna Hall malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
10005797