Truckförare på heltid sökes till lager i Staffanstorp!
2025-09-12
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
Letar du efter ett jobb där dagarna går i ett rasande tempo och teamkänslan är på topp? Då kan det här vara något för dig!
Vi söker dig som vill jobba som lagermedarbetare i en roll där plock, pack och kvalitetskontroll står i fokus. Har du dessutom erfarenhet av truckkörning (gärna B4)? Då har du redan ett försprång!
Vad kan du förvänta dig?
• Varierade arbetsdagar med 2-skift eller kvällsarbete - måndag till fredag
• Ett härligt tempo och ett jobb där du aldrig sitter still
• Möjlighet att bli en viktig kugge i ett sammansvetsat team
DETTA SÖKER VI
Du kanske redan jobbar inom lager och är sugen på nya utmaningar, eller så är du en naturlig problemlösare som älskar att få saker att flyta. Oavsett vilket så gillar du att ta ansvar, är självgående och har ett öga för detaljer. Att hålla ordning, ta i när det behövs och samarbeta med kollegor är en självklarhet för dig.
Vi tror att du:
• Har hög arbetsmoral och en positiv inställning
• Trivs när det är fart och fläkt
• Är noggrann, social och gillar att göra det lilla extra
• Har truckkort A1-B4
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund utanför Malmö. Tjänsten är på heltid, du kommer erbjudas en visstidsanställning på sex månader med god chans till förlängning.
Låter det som något för dig? Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar löpande med urval och intervjuer!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Malmö Lager/Produktion malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9507140