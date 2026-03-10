Truckförare på deltidsarbete i vår och heltid under sommaren
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Har du truckkort och arbetat i en lagermiljö?
Är du student som vill arbeta deltid vid sidan av dina studier och jobba flera veckor i sommar?
Då kan du vara den vi söker för tjänsten som truckförare!
PerformIQ söker för kunds räkning en truckförare där du blir en viktig del av logistikflödet. Du kommer att arbeta med materialhantering på kundföretagets lager och dina dagliga arbetsuppgifter är till största del orderplock och truckkörning.
Personprofil
Vi söker dig som är noggrann och ansvarsfull med hög arbetsmoral och förmåga att hantera arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du är flexibel och kan anpassa dig till förändrade arbetsförhållanden och deadlines. Din vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat och ditt fokus på säkerhet prioriteras i denna process.
Har du dessutom erfarenhet av att ha kört A1 (låglyftande plocktruck) är detta meriterande.
Vi ser att du har
• Erfarenhet från lager- och logistikarbete
• Truckkort A-B är ett krav
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta effektivt både självständigt och i team
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som truckförare. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQs värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.
Du måste ha en annan sysselsättning, kontrakt med en förening, arbetar deltid eller är student för att vara aktuell för denna tjänst.Publiceringsdatum2026-03-10Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: deltid i mars, april och maj och heltid under juni och juli
Arbetstid: Dagtid, 07.00-15.50
Plats: Malmö
Uppdraget ingår i vår konsultverksamhet vilket innebär att du kommer att vara anställd av PerformIQ. Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök".
Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Om PerformIQ
PerformIQ är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med en unik profil. Vi erbjuder personal med bakgrund inom idrotts- och föreningslivet kombinerat med utbildning och arbetslivserfarenhet. Genom idrotten har våra konsulter utvecklat prestationshöjande egenskaper och därmed skapat rätt verktyg för att lyckas bättre i arbetslivet. Det är PerformIQ! För mer information, besök www.performiq.se Ersättning
