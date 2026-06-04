Truckförare på deltid sökes i Haninge!

Aura Personal AB / Lagerjobb / Haninge
2026-06-04


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Truckförare på deltid sökes till vår kund i Haninge – Få nya möjligheter genom oss!
Är du en noggrann och driven person med erfarenhet av truckkörning och lagerarbete? Nu söker vi truckförare på deltid till vår kund i Haninge. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig roll där struktur, ansvar och effektivitet står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Om tjänsten
Som truckförare kommer du främst att arbeta med plock och pack samt truckkörning i lagerverksamheten. Rollen kräver att du arbetar noggrant och strukturerat för att säkerställa att rätt produkter hanteras och levereras i tid.

Arbetstider: Måndag–fredag kl. 14:00–20:00

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor

Truckkörning och godshantering på lager

Lastning och lossning av leveranser

Organisering och strukturering av lagerytor

Säkerställa ordning, kvalitet och noggrannhet i det dagliga arbetet

Vi söker dig som

Har giltigt truckkort

Har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%

Är noggrann och ansvarstagande

Trivs med ett högt arbetstempo och fysiskt arbete

Har god samarbetsförmåga och arbetsmoral

Behärskar svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du även har:

B-körkort

Tidigare erfarenhet av plock och pack

Erfarenhet av lager- och truckarbete

Erfarenhet från Försvarsmakten

Vad vi erbjuder

Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön

Ett utvecklande deltidsuppdrag i en professionell arbetsmiljö

Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen

Möjlighet till längre uppdrag och vidare karriärmöjligheter via oss

Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal – där rätt kompetens möter rätt möjligheter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7742509-2037249".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Haninge Centrum (visa karta)
136 46  HANDEN

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9948884

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