Truckförare på deltid sökes i Haninge!
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Truckförare på deltid sökes till vår kund i Haninge – Få nya möjligheter genom oss!
Är du en noggrann och driven person med erfarenhet av truckkörning och lagerarbete? Nu söker vi truckförare på deltid till vår kund i Haninge. Här får du möjlighet att arbeta i en viktig roll där struktur, ansvar och effektivitet står i fokus.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som truckförare kommer du främst att arbeta med plock och pack samt truckkörning i lagerverksamheten. Rollen kräver att du arbetar noggrant och strukturerat för att säkerställa att rätt produkter hanteras och levereras i tid.
Arbetstider: Måndag–fredag kl. 14:00–20:00Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av varor
Truckkörning och godshantering på lager
Lastning och lossning av leveranser
Organisering och strukturering av lagerytor
Säkerställa ordning, kvalitet och noggrannhet i det dagliga arbetet
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort
Har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
Är noggrann och ansvarstagande
Trivs med ett högt arbetstempo och fysiskt arbete
Har god samarbetsförmåga och arbetsmoral
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
B-körkort
Tidigare erfarenhet av plock och pack
Erfarenhet av lager- och truckarbete
Erfarenhet från Försvarsmakten
Vad vi erbjuder
Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
Ett utvecklande deltidsuppdrag i en professionell arbetsmiljö
Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
Möjlighet till längre uppdrag och vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal – där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7742509-2037249". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Haninge Centrum (visa karta
)
136 46 HANDEN Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948884