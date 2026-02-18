Truckförare/Orderplockare på heltid - start i början av mars
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö
2026-02-18
Söker du heltidsjobb med start omgående? Vi söker truckförare/orderplockare till kund i Malmö med start i början av mars och arbete över vår och sommar. Du trivs i högt tempo, är noggrann, gillar teamwork och har truckkort samt erfarenhet.
Arbetsplatsen är belägen i Oljehamnen i Malmö, med goda möjligheter att ta sig dit med bil, kollektivtrafik eller cykel.
Du kommer att arbeta på lager med:
Truckkörning (främst A-truckar)
Orderplock av gods
Arbete med pick by voice
Tjänsten är på heltid, vardagar måndag-fredag kl. 07.00-15.50.
Start sker i början av mars och uppdraget pågår under våren med möjlighet till fortsatt arbete under sommaren.
Du blir anställd som konsult via StudentConsulting och arbetar ute hos vår kund i Malmö.
DETTA SÖKER VI
Har truckkort A + B och truckvana
Är en lagspelare som trivs med att samarbeta
Är stresstålig och motiveras av att arbeta i högt tempo
Har ett positivt driv och bidrar till god stämning på arbetsplatsen
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Bjurögatan 28 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Roni Gurses malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9749816