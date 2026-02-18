Truckförare/Orderplockare på heltid - start i början av mars

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Malmö
2026-02-18


Visa alla lagerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige

Söker du heltidsjobb med start omgående? Vi söker truckförare/orderplockare till kund i Malmö med start i början av mars och arbete över vår och sommar. Du trivs i högt tempo, är noggrann, gillar teamwork och har truckkort samt erfarenhet.

Arbetsplatsen är belägen i Oljehamnen i Malmö, med goda möjligheter att ta sig dit med bil, kollektivtrafik eller cykel.
Du kommer att arbeta på lager med:

Truckkörning (främst A-truckar)

Orderplock av gods

Arbete med pick by voice

Tjänsten är på heltid, vardagar måndag-fredag kl. 07.00-15.50.
Start sker i början av mars och uppdraget pågår under våren med möjlighet till fortsatt arbete under sommaren.
Du blir anställd som konsult via StudentConsulting och arbetar ute hos vår kund i Malmö.
DETTA SÖKER VI

Har truckkort A + B och truckvana

Är en lagspelare som trivs med att samarbeta

Är stresstålig och motiveras av att arbeta i högt tempo

Har ett positivt driv och bidrar till god stämning på arbetsplatsen

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Bjurögatan 28 (visa karta)
211 24  MALMÖ

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Roni Gurses
malmo.lager.produktion@studentconsulting.com

Jobbnummer
9749816

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):