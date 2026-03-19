Truckförare/montör sökes till Mjölby
2026-03-19
Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• I dialog med produktion köra in material till pågående och kommande projekt (virke)
• Plocka material från såg & sortera upp i stallage
• Vara behjälplig med att lasta/lossa generellt
• Vara behjälplig med plock av material till sågarna (innebär data)
• Avlyft produktion
• Med stöd av papperslistor plocka virke till sågarna
• Via datorn överföra virket till sågarna
• Lyfta av färdigsågat virke
• Plocka & sortera virke
• Inventera
• Behjälplig avlyft produktion
Vem är du?
• Krav truckkort (C2-kort meriterande men ej krav)
• God datavana
• Flexibel- strukturerad
• Jobbet är till och från väldigt påfrestande för kroppen så viktigt med god fysik
• Initiativrik
• Kommunikativ (pratas mycket via komradio)
• Fysiskt i god kondition
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
582 20 LINKÖPING Arbetsplats
Derome Kontakt
Emma Kovacevic emma.kovacevic@uniflex.se Jobbnummer
9807536