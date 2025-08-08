Truckförare med skjutstativvana sökes till aktiv lagerroll

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Malmö
2025-08-08


Visa alla lagerjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Kristianstad eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-08

Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av att köra skjutstativtruck och gillar att jobba i ett tempo där varje dag räknas? Nu letar vi efter dig som är pålitlig, noggrann och gillar fysiskt arbete - till ett modernt lager där struktur och säkerhet är en självklar del av arbetsdagen.

Om rollen
Du kommer att bli en del av ett lagerteam som ansvarar för hela logistikflödet - från att ta emot leveranser till att se till att varorna hamnar rätt och i tid. Arbetet sker i ett höglager, där det är viktigt att hantera trucken med hög precision och följa satta rutiner.

Vad du kommer att göra:

Exempel på arbetsuppgifter:
• Truckkörning med skjutstativtruck i höglager
• Scanna varor
• Tömma containrar
• Mottagning, uppackning och registrering av inkommande leveranser
• Lastning och lossning av varor enligt instruktion och schema
• Lagerläggning, sortering och placering av gods
• Vi söker dig som har:

Plats: Malmö med närliggande områden
Tjänst: Heltid, start enligt överenskommelse
Arbetstid: Skift eller dagtid - diskuteras vid intervju
Ersättning: Enligt kollektivavtal

Profil
Vi söker dig som har:
• Truckbehörighet B3 (skjutstativ)
• Minst ett års praktisk erfarenhet av att köra skjutstativ i höglager
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Vana vid att arbeta fysiskt och röra dig under hela dagen
• En noggrann och trygg arbetsstil med fokus på säkerhet
• En positiv inställning och god samarbetsförmåga

Extra plus om du har:
• B-körkort och tillgång till egen bil

Ansök idag!
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Känner du någon som passar för rollen? Tipsa gärna vidare!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4714".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Kontakt
Sabina Hamzic
sabina.hamzic@posti.com

Jobbnummer
9450277

Prenumerera på jobb från Posti Logistics Staffing AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Posti Logistics Staffing AB: