Truckförare med minst 50 % annan huvudsaklig sysselsättning
Är du student, pensionär eller deltidsarbetande och söker ett flexibelt extrajobb?
VIKTIGT: Denna roll förutsätter att du redan har en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel som student, pensionär eller har ett annat deltidsarbete på minst 50%.
Vi söker nu flera ambulerande konsulter som vill arbeta extra inom lager och logistik. Tjänsten innebär arbete vid behov (timanställning) och ger dig en unik möjlighet att bredda din kompetens och skaffa dig nya erfarenheter hos våra kunder i regionen. Som ambulerande konsult kommer du att fungera som en viktig resurs vid arbetstoppar, frånvaro eller projekt hos våra kunder.
Anställningsform och arbetstid
Anställningsform: Timanställning - arbete vid behov
Arbetstid: Dagtid, kvällar, nätter och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets- och kommunikationsförmåga. Som person ser vi att du är drivande och van att arbeta självständigt. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Är du vår nästa ambulerande konsult? Skicka in din ansökan (CV och personligt brev) så snart som möjligt! Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar inte emot ansökningar via mail. För frågor rörande tjänsten, kontakta mikael.carinci@randstad.se
Ansvarsområden
Orderplock och packning
Truckkörning och materialhantering
In- och utleveranser på lagerKvalifikationer
Grundkrav: Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (student, pensionär, deltidsanställd, etc.).
En flexibel inställning till varierande arbetstider. Arbetstiderna kan variera och omfattar dagtid, kvällar, nätter och helger.
Erfarenhet från minst ett av områdena lager eller logistik.
Truckkort (behörigheter A1-A4, B1-B6).
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift.
Ansvarsfull, initiativrik och har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och miljöer.
Trivs med att vara vår ambassadör ute hos kund och bidra med positiv energi.
Meriterande:
Erfarenhet från flera av områdena (lager, logistik) är ett stort plus.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
