Truckförare med Jeeves-erfarenhet till lager i Malmö
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren truckförare som trivs i ett högt tempo och vill arbeta i en flexibel roll? Just nu söker vi drivna och noggranna truckförare (skjutstativ) till vår kund i Malmö. Uppdraget är vid behov med start omgående - perfekt för dig som vill kombinera flexibilitet med ett aktivt arbete!
Om rollen
Du kommer att arbeta med varierande lageruppgifter i en dynamisk miljö där noggrannhet och effektivitet är avgörandeDina arbetsuppgifter
• Lastning och lossning
• Plock och pack
• Utskrift av följesedlar
• Systemhantering
• Truckkörning (skjutstativ)
Villkor och start
• Behovsanställning
• Placering: Malmö
• Start omgående
• Arbetstider: 07-16Profil
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och har en god arbetsmoral. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett öga för ordning och struktur.Kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete i Jeeves
• Erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter
• Vana av skjutstativtruck
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % (t.ex. studier, deltidsjobb, elitidrott - dock ej timanställning)
• God fysisk arbetsförmåga och uthållighet
• God svenska i tal och skrift
• Truckbehörighet: B4
• Noggrann och säkerhetsmedveten i ditt arbete
Meriterande:
• Erfarenhet av motviktstruck
• Truckbehörighet: B1
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
252 24 HELSINGBORG
Posti Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com
