Truckförare med fokus på motviktstruck sökes

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Lagerjobb / Örebro
2026-06-15


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Truckförare med erfarenhet av motviktstruck
Vi söker nu en engagerad och driven lagerarbetare med erfarenhet av motviktstruck som vill bli en viktig del av ett sammansvetsat team. Här får du möjligheten att arbeta i en verksamhet med högt tempo, stark laganda och en arbetsplats där varje medarbetare gör skillnad.

Publiceringsdatum
2026-06-15

Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik. Du blir en viktig del av den dagliga verksamheten och förväntas ta eget ansvar, vara initiativrik och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära:

Körning av motviktstruck

Orderplock och packning

In- och utleveranser

Varumottagning

Lagerhantering och inventering

Övrigt förekommande lagerarbete

Arbetstider: 07.00–16.00
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av motviktstruck och lagerarbete samt trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Du är noggrann, lösningsorienterad och har förmågan att prioritera även under stressiga perioder.
För att lyckas i rollen tror vi att du:

Är engagerad och tar egna initiativ

Har ett högt ansvarstagande

Är detaljinriktad och arbetar strukturerat

Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo

Erfarenhet av enklare snickeriarbeten är meriterande.

Kvalifikationer
Giltigt truckkort A och B

Erfarenhet av motviktstruck

Erfarenhet av lagerarbete

God svenska i tal och skrift

God arbetsmoral och positiv inställning

Vi erbjuder
Omgående start

Ett härligt team med god sammanhållning

En arbetsplats där man bryr sig om varandra

Varierande arbetsdagar

Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person

Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910102-2053601".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Slottsgatan 8b (visa karta)
703 61  ÖREBRO

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9964277

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