Truckförare med fokus på motviktstruck sökes
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-06-15
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, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Truckförare med erfarenhet av motviktstruck
Vi söker nu en engagerad och driven lagerarbetare med erfarenhet av motviktstruck som vill bli en viktig del av ett sammansvetsat team. Här får du möjligheten att arbeta i en verksamhet med högt tempo, stark laganda och en arbetsplats där varje medarbetare gör skillnad.Publiceringsdatum2026-06-15Om tjänsten
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik. Du blir en viktig del av den dagliga verksamheten och förväntas ta eget ansvar, vara initiativrik och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
Körning av motviktstruck
Orderplock och packning
In- och utleveranser
Varumottagning
Lagerhantering och inventering
Övrigt förekommande lagerarbete
Arbetstider: 07.00–16.00
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av motviktstruck och lagerarbete samt trivs i en miljö där tempot stundtals är högt. Du är noggrann, lösningsorienterad och har förmågan att prioritera även under stressiga perioder.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Är engagerad och tar egna initiativ
Har ett högt ansvarstagande
Är detaljinriktad och arbetar strukturerat
Är stresstålig och trivs i ett högt arbetstempo
Erfarenhet av enklare snickeriarbeten är meriterande.Kvalifikationer
Giltigt truckkort A och B
Erfarenhet av motviktstruck
Erfarenhet av lagerarbete
God svenska i tal och skrift
God arbetsmoral och positiv inställning
Vi erbjuder
Omgående start
Ett härligt team med god sammanhållning
En arbetsplats där man bryr sig om varandra
Varierande arbetsdagar
Möjlighet till långsiktig anställning för rätt person
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910102-2053601". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Slottsgatan 8b (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9964277