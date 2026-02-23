Truckförare med erfarenhet inom produktion!
Ikett Personalpartner AB / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2026-02-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ikett Personalpartner AB i Malmö
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Ikett söker en erfaren och engagerad lagermedarbetare med god vana av truckkörning inom industri- eller produktionsmiljö till en av våra kunder i Malmö!
Vi ser gärna att du har bred erfarenhet av lagerarbete och känner dig trygg i arbetsuppgifter såsom plock, pack, in- och utlastning samt dokumentation i lagersystem. Du trivs i en dynamisk miljö där du har en viktig roll i att stötta produktionen.
I rollen ansvarar du för att:
• Förse produktionen med material
• Transportera färdiga produkter
• Arbeta med in- och utleveranser
• Registrera och hantera materialflöden i affärs-/lagersystem
Tjänsten innebär daglig truckkörning och du kommer att arbeta med flera olika trucktyper.
Vi ser gärna att du som söker har tidigare erfarenhet från ett större lager och är van vid ett högt tempo med fokus på noggrannhet och säkerhet.
Arbetstid: 2-skift.
Start omgående. Profil
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du:
• Har flerårig dokumenterad erfarenhet av lagerarbete.
• Har gedigen erfarenhet av truckkörning inom lager eller produktion, där truckkörning har varit en central och återkommande del av din arbetsdag.
• Är van vid att arbeta självständigt i ett högt tempo med bibehållen noggrannhet och säkerhet.
• Har god systemvana och erfarenhet av arbete i lagersystem.
• Trivs i team och bidrar till ett effektivt och strukturerat arbetsflöde.
Krav för tjänsten är även:
• Truckkort A + B (samtliga behörigheter).
• B-körkort och tillgång till bil.
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med bemanning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Facebook: www.facebook.com/ikettpersonalpartner
LinkedIn: www.linkedin.com/company/ikett-personalpartner-ab-as Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linnea Rydhagen linnea.rydhagen@ikett.com Jobbnummer
9759131