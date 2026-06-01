Truckförare med erfarenhet av skjutstativtruck!
NearYou Sverige AB / Lagerjobb / Nässjö Visa alla lagerjobb i Nässjö
2026-06-01
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-01Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker erfarna truckförare med god vana av att köra skjutstativtruck som trivs i en verksamhet med högt tempo och varierande arbetsuppgifter.
Som truckförare kommer du att arbeta med allt från lastning och lossning till att hantera leveranser och säkerställa ett effektivt flöde i verksamheten. Du kommer att köra truck, plocka och förbereda utgående leveranser samt ta emot och kontrollera ankommande gods. I rollen ingår även kontakt med leverantörer och andra samarbetspartners.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Köra skjutstativtruck och hantera gods på ett säkert och effektivt sätt
• Lasta och lossa inkommande och utgående leveranser
• Plocka ordrar via digitala plocklistor
• Förbereda och kontrollera utgående gods
• Ta emot och kontrollera ankommande leveranser
• Ha kontakt med leverantörer vid behov
• Bidra till ett effektivt och välorganiserat lagerflöde
• Arbetet är förlagt på 2-skift med omgående start.Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du ha erfarenhet av lagerarbete och vara van vid att köra skjutstativtruck. Du är en ansvarstagande person som trivs med att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitet eller säkerhet.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att köra skjutstativtruck
• Innehar truckkort A + B
• Har erfarenhet av orderplock via digital plocklista
• Har erfarenhet av lagerarbete
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är strukturerad och noggrann
• Har god social kompetens och en positiv attityd
• Har god samarbets- och kommunikationsförmåga
• Kan planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag. Vänligen notera att vi inte behandlar ansökningar som skickas via mejl.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
9940532