Truckförare med erfarenhet av skjutstativ sökes för sommaruppdrag!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Norrköping
2026-03-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Gillar du att köra truck och arbeta på lager? Är du en person med högt engagemang och en positiv inställning? Får du energi av att arbeta tillsammans med kollegor, samtidigt som du trivs med att ta eget ansvar? Då kan detta vara ditt nästa jobb!
I din nästa utmaning som truckförare kommer du att arbeta med att förflytta produkter i lagret inför plock till plockpersonalen. Du ansvarar för att förse de olika avdelningarna med rätt produkter och kommer även att hjälpa till med viss plockning.
Rollen innefattar även arbetsuppgifter såsom ankomstkontroll, tillsyn, emballering samt lossning av gods.
Skjutstativtruck är det huvudsakliga arbetsredskapet hos kunden. Du kommer även att få upplärning i smalgångstruck, som är en större trucktyp. Arbetet innebär hantering av produkter och pallar med hög vikt på stora höjder, vilket ställer höga krav på erfarenhet, noggrannhet och ett starkt säkerhetstänk.
Arbetet är varierande från dag till dag och omfattar både truckkörning och vanligt orderplock.
Arbetstider: 07.00-16.00, helgfria vardagar. Tjänsten avser heltid under perioden juni-augusti.
DETTA SÖKER VI
Du behåller lugn och fokus även i stressade situationer och är mån om både din egen och dina kollegors hälsa och säkerhet. Du trivs med struktur, ordning och reda och kan arbeta samt fatta beslut både självständigt och i team. För oss är det också viktigt att du är kommunikativ och värnar om både företaget och dina kollegor - precis som vi värnar om dig.
Krav för tjänsten
Truckkort B3 & B5
Dokumenterad erfarenhet av B3-körning
Meriterande
B-körkort och tillgång till bil för att enkelt och flexibelt kunna ta sig till arbetsplatsen
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Ströbogatan 5 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Evelina Karlsson linkoping.norrkoping@studentconsulting.com
9821018