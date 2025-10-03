Truckförare med erfarenhet av skjutstativ!
Har du erfarenhet av att köra skjutstativstruck och vill spendera dina dagar med härliga kollegor? Sök till oss!
Tjänstebeskrivning
Som truckförare ute hos vår kund kommer du att arbeta med in och utgående leveranser. Du kommer köra truck, plocka och förbereda utgående leveranser samt ta emot ankommande gods.Kvalifikationer
För att trivas på arbetsplatsen så behöver du ha erfarenhet från att ha arbetat på lager och kört skjutstativstruck. Det krävs att du har social kompetens och en god attityd mot dina kollegor. Som person är du strukturerad och noggrann och har en bra kommunikativ förmåga. Det är viktigt att du kan planera och hålla igång ett högt arbetstempo utan att tumma på kvalitén eller säkerheten. Kvalifikationer
• Erfarenhet av att köra skjutstativstruck
• Truckkort A + B
• Erfarenhet att plocka ordrar via digital plocklista.
• Svenska i tal och skrift.
Arbetet är förlagt på 2-skift med start omgående.
Är du den vi söker? Tveka inte på att skicka in din ansökan!
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
