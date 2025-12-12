Truckförare med erfarenhet av godsmottagning
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Lagerjobb / Örnsköldsvik Visa alla lagerjobb i Örnsköldsvik
2025-12-12
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad och ansvarstagande truckförare med erfarenhet av godsmottagning till BAE Systems!
Hos BAE Systems får du möjlighet att bli en del av ett team i en miljö där tempot kan vara högt och sammanhållningen stark. Här trivs du som tycker om att ta ansvar, gillar ordning och reda och vill bidra till ett effektivt flöde i produktionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Interna transporter av material inom anläggningen
Truckkörning med behörighet B1
Lastning, lossning och säker hantering av gods
Stöd i övriga logistik- och lagerrelaterade uppgifterPubliceringsdatum2025-12-12Kvalifikationer
Har giltigt truckkort med behörighet B1 (krav)
Har erfarenhet av truckkörning och godshantering
Tidigare erfarenhet av godsmottagning
Har god fysik och en stark arbetsvilja
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att behålla struktur även under stress
Rollen kräver att du är ansvarstagande, samarbetsvillig och har ett högt säkerhetstänk. Du trivs med att arbeta i team, är lösningsorienterad och bidrar med en positiv attityd i vardagen. Vi är övertygade om att rätt personlighet och inställning kan göra hela skillnaden, därför värderar vi dina personliga egenskaper minst lika högt som din erfarenhet.
Din ansökan
Som en del av rekryteringsprocessen kommer säkerhetssamtal, bakgrundskontroll och drogtest att genomföras. Svenskt medborgarskap är ett krav.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansökan görs via OnePartnerGroup.se där du laddar upp ditt CV och personliga brev, observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Konsultchef Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se
Anställning
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos kunden. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Låt oss bli din nya kollega, välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://www.onepartnergroup.se/kontor/ornskoldsvik Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Amanda Domeij amanda.domeij@onepartnergroup.se Jobbnummer
9642661