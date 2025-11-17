Truckförare med B4-kort sökes på deltid i Eskilstuna
Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har god erfarenhet av truckkörning med truck B4
Du blir en viktig del av logistikkedjan hos en kund som hanterar läkemedel, du kommer arbeta med att säkerställa att rätt produkter når rätt mottagare - i tid och med högsta kvalitet.Dina arbetsuppgifter
• Truckkörning B4 (Höglyftande plocktruck)
• Orderplock och packning
• Kontroller och dokumentation enligt gällande rutiner och säkerhetskravKvalifikationer
• Truckkort B4
• Erfarenhet av B4 (Höglyftande Plocktruck)
• Mycket god truckvana
• 1-2 års erfarenhet av lagerarbete
• God förståelse av svenska och engelska i tal och skrift
• Noggrannhet, punktlighet och ansvarskänsla
Meriterande:
• Erfarenhet av läkemedelshantering
• Erfarenhet av arbete i temperaturreglerade lager
Arbetet är förlagt i Eskilstuna.
Anställningsform: Behovsanställning.
Vi välkomnar sökande av alla kön då vi värdesätter jämställdhet och mångfald.
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande! Ersättning
