Truckförare med administrativt ansvar till Ahola Transport!
Bolt.Works Sverige AB / Lagerjobb / Nykvarn Visa alla lagerjobb i Nykvarn
2026-02-24
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bolt.Works Sverige AB i Nykvarn
, Örebro
, Leksand
, Karlstad
, Lidköping
eller i hela Sverige
Vi söker en truckförare för direktanställning hos vår kund, Ahola Transport, i Nykvarn.
Vill du arbeta i en varierad tjänst där du får kombinera praktiskt lagerarbete med administrativa uppgifter? Trivs du i en roll där tempot kan skifta, där du får ta ansvar och där din noggrannhet verkligen gör skillnad? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en truckförare till Ahola Transport med intresse för administration som vill bli en viktig del av vår verksamhet i Nykvarn. Du anställs på heltid, med en inledande provanställning på 6 månader, som därefter övergår till tillsvidare. Arbetet sker i 2-skift, och både övertid och helgarbete kan förekomma. Arbetet inleds gärna så fort som möjligt. Du blir direkt anställd hos Ahola Transport.
Om rollen
I den här kombinerade tjänsten får du en vardag som är både omväxlande och utvecklande. Du arbetar med allt från truckkörning och godsflöde till orderhantering och administrativ uppföljning. En perfekt roll för dig som gillar att hålla ordning och skapa struktur - både i system och på lagret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Truckkörning vid lastning och lossning
• Scanning och sortering av gods
• Order- och leveransadministration
• Inventering och daglig uppföljning
• Övriga administrativa uppgifter kopplade till lager och logistik
Vem är du?
Du är en person som trivs när dagarna varierar och där du får använda både din fysiska och administrativa förmåga. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med kollegor och du är en lagspelare som gärna bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi önskar att du har
• Truckkort A och B
• Erfarenhet av truckkörning
• God datorvana och trygghet i administrativa arbetsuppgifter
• Goda kunskaper i svenska och engelska
• Meriterande är om du har erfarenhet av Excel/Microsoft 365.
Vi önskar att du
• Är strukturerad och noggrann
• Är lösningsorienterad och flexibel
• Är kommunikativ och samarbetsvillig
• Trivs med varierade arbetsuppgifter och ansvar
Vi erbjuder dig
På Ahola välkomnas du till en arbetsplats där både trivsel och engagemang är viktiga delar av vardagen. Hos oss får du:
• En varierad och utvecklande tjänst
• En arbetsmiljö med härliga och drivna kollegor
• Möjlighet att utvecklas inom logistik och administration
• Friskvårdsbidrag
SÖK TJÄNSTEN NU!
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi behandlar ansökningar och intervjuar kandidater redan under ansökningstiden. Du kan gärna bifoga ditt CV, helst i pdf-format. Tjänsten tillsätts så snart vi hittar en lämplig person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bolt.Works Sverige AB
(org.nr 559509-2122) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ahola Transport Jobbnummer
9761750