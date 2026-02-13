Truckförare Med Administrativa Kunskaper Sökes Till Dfds I Arendal
Dfds Professionals AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-02-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dfds Professionals AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
DFDS Logistics Contracts söker nu engagerad och noggrann logistikmedarbetare till vår terminal i Arendal. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik där du får chansen att utvecklas på flera områden tillsammans med duktiga kollegor. Tjänsten är till viss del administrativ och ställer krav på kundkontakt och systemvana i vårt lagerhållningsprogram MyMo Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter där du kan komma att arbeta på flera olika avdelningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Lastning och lossning
Lastsäkra gods och bandning
Plock/packning
Bygga om pallar som inte är hela, kassering av destruktion m.m.
Städuppgifter
Arbetstiden är förlagd dagtid 07:00-16:00 och arbetsplatsen ligger i Arendal, Göteborg. Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde omgående. Urval sker löpande och tjänsten kan kommas att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om dig
Vi söker dig som innehar truckkort (meriterande om du har erfarenhet av olika typer av truckar som liten/stor motvikt, skjutstativ. Du är noggrann och har förmåga att arbeta målinriktat och trivs i ett högt tempo. Du är en god lagspelare som är hjälpsam och samarbetar väl med kollegor. Vidare är du punktlig, visar respekt för arbetstider och raster samt värdesätter att arbete kontrollerat med säkerhet i åtanke.
Krav för tjänsten
Truckkort A+B
Erfarenhet av skjutstativ och motviktstruck
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Goda kunskaper i lagersystem
Ambulerandekonsult:
Du är anställd av oss på DFDS Professionals men arbetar ute hos våra kunder. Att vara ambulerande konsult innebär att man blir anställd av oss DFDS Professionals för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde. Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdagen.
Vi har självklart kollektivavtal. Vi värnar om din hälsa och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatt på gymkort m.m. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller något annat som berör anställningen är du varmt välkommen att kontakta oss på: dfdsprofessionals@dfds-group.com
Rekryteringsarbetet sker löpande.
Det går ej att ansöka via mail.
DFDS Group
DFDS Group har 17 000 anställda i över 20 länder och tillhandahåller frakt- och logistiktjänster i Europa. DFDS grundades 1866, har sitt huvudkontor i Köpenhamn och är noterat på Nasdaq Copenhagen. I Sverige har DFDS cirka 1 000 anställda.
DFDS Professionals
DFDS Professionals är en rekryterings- och bemanningstjänst inom DFDS Group med ambitionen att vara det naturliga valet inom industri och logistikbranschen i Sverige. Vi tillhandahåller kompetenta och engagerade konsulter och bemanningslösningar samt hjälper vårt breda utbud av kunder att rekrytera rätt talang för framtiden. Vi erbjuder värde till våra kunder genom flexibla affärsmodeller, erfarna medarbetare och operativ kunskap.
Sökord DFDS | Göteborg | Transport | Logistik | Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7224858-1840389". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dfds Professionals AB
(org.nr 559262-2996), https://dfdsprofessionals.teamtailor.com
Hamneviksvägen 24 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Dfds Professionals Jobbnummer
9740664