Truckförare | Lernia Bemanning & Rekrytering | Alingsås / Vårgårda
2025-08-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vi på Lernia söker nu truckförare till våra kunder i Alingsås och Vårgårda med omnejd. Är du en pålitlig och driven individ med truckkort och erfarenhet inom lagerhantering? Ta chansen att bli en del av en framåtblickande arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som truckförare kommer du att ansvara för att säkerställa effektiv lagerhantering hos våra kunder. Det kan förekomma lastning och lossning av gods, plock och pack, hantera truckkörning och transportera material inom lagret. Utöver detta innebär rollen att du utför kvalitetskontroller, upprätthåller ordning på arbetsplatsen och samarbetar med andra avdelningar för att optimera arbetsflödet. Din insats är avgörande för att upprätthålla en smidig och säker logistikverksamhet hos våra kunder.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har giltigt truckkort A1-4, B 1-5 & D1 och dokumenterad erfarenhet av att arbeta som truckförare. Du bör ha minst ett års praktisk erfarenhet av att hantera olika typer av truckar, inklusive motviktstruck och skjutstativtruck. Det är viktigt att du har god förståelse för säkerhetsföreskrifter och kan arbeta effektivt i högt tempo. Grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav för att kunna kommunicera med kollegor och följa säkerhetsinstruktioner.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från lager och logistik, vilket ger en bredare förståelse för arbetsflöden och lagerhantering. Erfarenhet av att arbeta med digitala lagerhanteringssystem kan vara en stor fördel. Utbildning inom arbetsmiljö eller ergonomi ses också som positivt, samt kunskaper i engelska för att hantera internationella kontakter. Har du truckkort med behörighet D1 är det meriterande.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på bemanning.boras@lernia.se
