Truckförare Lastning & Lossning Sommarvikariat

Converflex AB tillverkar pappersförpackningar till livsmedelsindustrin och har cirka 30 anställda i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Vi söker sommarvikarier för arbete med lastning och lossning av material till vår produktion fr.o.m. vecka 24 t.o.m vecka 32 (med undantag för v.29). Arbetet innebär att hantera inkommande och utgående material till och från vår produktion samt intern materialhantering. Arbetet sker i nära samarbete med produktion för att säkerställa ett effektivt materialflöde. Arbetstiderna innebär dagtid. Måndag till Fredag. För mer information maila till: robert.johansson@converflex.se