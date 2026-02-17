Truckförare/lagermedarbetare till företag i Växjö
2026-02-17
Är du intresserad av att arbeta som truckförare/lagermedarbetare? Då kan du vara den vi söker till en av våra kunder i Växjö! Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består främst av truckkörning, orderhantering samt manuellt plock och pack på lagret. Förutom att arbetet till stor del är självständigt är samarbetet med kollegorna mycket viktigt. På lagret förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av truckkörning. Vi ställer höga krav på att du är arbetsvillig, tar ansvar och är en utpräglad lagspelare som gillar att hjälpa dina kollegor. Du är van vid att arbeta fysiskt och har inget emot att ta i lite extra för att arbetet ska bli gjort med god kvalitet.
För att vara aktuell för tjänsten måste du uppfylla följande krav:
Inneha truckkort med behörighet A1-A4, B1-B4
Tidigare erfarenhet av lagerarbete och att köra truck
Du ska vara minst 18 år fyllda
Fyll i din ansökan på ett tydligt sätt där det framgår vilken truckbehörighet du innehar.
Mer om tjänsten
Befattning: Truckförare/lagermedarbetareAnställningsform: VisstidArbetstid: Dagtid Ort: VäxjöStart: Enligt överenskommelse
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du ansöker till tjänsten via vår hemsida, vi tar inte emot ansökningar via mail För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Michelle Russell på michelle.russell@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Sydost AB
(org.nr 556927-8475), https://www.onepartnergroup.se/ Kontakt
Michelle Russell michelle.russell@onepartnergroup.se Jobbnummer
9748713