Truckförare/lagerarbetare | Lernia | Varberg
Lernia Bemanning AB / Lagerjobb / Varberg Visa alla lagerjobb i Varberg
2026-02-13
Vill du ha ett jobb där du får ta ansvar och arbeta självständigt utan att någon står över axeln? Rollen passar dig som gillar struktur, tempo och att få saker gjorda!Publiceringsdatum2026-02-13Om tjänsten
Vi söker nu en light truckförare/lagerarbetare till vår kund i Varberg. Tjänsten passar dig som vill komma in på arbetsmarknaden, skaffa värdefull erfarenhet inom lager och logistik och arbeta i ett team med ett högt tempo och bra sammanhållning.
I rollen arbetar du med truckkörning, orderplock, in- och utleverans och övrig varuhantering. Du blir en del av ett team där ni tillsammans ansvarar för att lagret fungerar effektivt och att arbetet utförs noggrant och säkert.
Om dig
Vi söker dig som gillar praktiskt arbete och fysiska utmaningar. Du är inte rädd för att ta i, har god arbetsmoral och trivs i en industriell miljö. Social som person och inte har några hinder att samarbeta med kollegor. Vi söker dig som är pålitlig, har en positiv inställning och som vill lära dig mer. Erfarenhet är ett plus, men rätt inställning är viktigast.Kvalifikationer
Truckkort A + B
Grundläggande kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
God fysisk förmåga då arbetet kan innebära tunga lyft
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller truckkörning
Vana av att arbeta i team
Noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Isabell Nilsson via e-post: isabell.nilsson@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår brakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
