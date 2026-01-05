Truckförare i Höganäs - för dig med driv och engagemang

Processbemanning Svenska AB / Lagerjobb / Höganäs
2026-01-05


Visa alla lagerjobb i Höganäs, Bräcke, Helsingborg, Ängelholm, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Höganäs, Helsingborg, Ängelholm, Bjuv, Åstorp eller i hela Sverige

Vi söker nu en engagerad och flexibel truckförare till ett välrenommerat företag inom livsmedelsindustrin. Är du trygg i din roll, gillar ansvar och vill arbeta i en verksamhet där samarbete och kvalitet står i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!

Publiceringsdatum
2026-01-05

Dina arbetsuppgifter
I rollen som truckförare kommer du att arbeta nära produktionen och vara en viktig del av det dagliga flödet. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:

Köra truck (flexibelt arbete med varierande uppgifter)

Tillföra operatörer rätt material i rätt tid

Köra bort färdigblandat material

Lastning och lossning

Arbeta i företagets affärssystem

Säkerställa ordning, struktur och kvalitet i materialflödet

Vi söker dig som
Har erfarenhet av truckkörning, gärna skjutstativ- och motviktstruck

Är positiv, social och trygg i dig själv

Tar ansvar och är lösningsorienterad

Trivs i samarbete med andra och bidrar till god stämning

Har ett starkt engagemang och visar arbetsglädje i det du gör

Kvalifikationer
Truckvana (skjutstativ & motvikt meriterande)

B-körkort

Tillgång till egen bil

God förståelse för svenska i tal och skrift

Arbetstider
Inledningsvis dagtid:Måndag-torsdag 07:00-16:00Fredag 07:30-14:00

Tjänsten kan övergå till 2-skift längre fram

Vi erbjuder
En långsiktig tjänst med goda utvecklingsmöjligheter

Arbete i en stabil och växande verksamhet

En arbetsplats där engagemang och ansvar uppskattas

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7000135-1772965".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Processbemanning Svenska AB (org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

Arbetsplats
Processbemanning AB

Jobbnummer
9669244

Prenumerera på jobb från Processbemanning Svenska AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Processbemanning Svenska AB: