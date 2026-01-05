Truckförare i Höganäs - för dig med driv och engagemang
2026-01-05
Vi söker nu en engagerad och flexibel truckförare till ett välrenommerat företag inom livsmedelsindustrin. Är du trygg i din roll, gillar ansvar och vill arbeta i en verksamhet där samarbete och kvalitet står i fokus? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som truckförare kommer du att arbeta nära produktionen och vara en viktig del av det dagliga flödet. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Köra truck (flexibelt arbete med varierande uppgifter)
Tillföra operatörer rätt material i rätt tid
Köra bort färdigblandat material
Lastning och lossning
Arbeta i företagets affärssystem
Säkerställa ordning, struktur och kvalitet i materialflödet
Vi söker dig som
Har erfarenhet av truckkörning, gärna skjutstativ- och motviktstruck
Är positiv, social och trygg i dig själv
Tar ansvar och är lösningsorienterad
Trivs i samarbete med andra och bidrar till god stämning
Har ett starkt engagemang och visar arbetsglädje i det du görKvalifikationer
Truckvana (skjutstativ & motvikt meriterande)
B-körkort
Tillgång till egen bil
God förståelse för svenska i tal och skrift
Arbetstider
Inledningsvis dagtid:Måndag-torsdag 07:00-16:00Fredag 07:30-14:00
Tjänsten kan övergå till 2-skift längre fram
Vi erbjuder
En långsiktig tjänst med goda utvecklingsmöjligheter
Arbete i en stabil och växande verksamhet
En arbetsplats där engagemang och ansvar uppskattas
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
