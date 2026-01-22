Truckförare / Godsmottagare till Västerås!
2026-01-22
Godsmottagare sökes till industrikund i Västerås!
Uppdraget
Vi söker dig som arbetat med truckkörning tidigare och har god erfarenhet från just godsmottagning. Du kommer att arbeta hos vår kund med godsmottag men även lasta och lossa vid in- samt utleveranser med hjälp av trucken. Här kommer du främst använda dig av motviktstrucken, men det kan även innefatta andra truckar.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Truckkörning i terminal och utlastning, lasta/lossa lastbilar
Stämma av leverans mot följesedel
Arbeta med inkommande gods, interna trucktransporter, plock av order
Vem du är
Vi söker dig som är effektiv och noggrann med intresse truck och industri. Du är en fena på hantera olika typer av truckar och vill utmanas i den tyngre sektorn. Du är pigg och trevlig och har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter från lager, industri eller godsmottagning. Vi ser gärna att du kört tyngre truckar tidigare.
Krav
B-körkort
Truckkort A1-A4 + B1-B4
Arbetstider:
Dagtid måndag-fredag 7-16
Tillsättning:
Omgående eller enligt överenskommelse
I denna rekrytering utför vi ett utdrag ur belastningsregistret vid eventuell anställning. Genom att ansöka med ditt personnummer godkänner du att vi utför ett sådant moment vid anställning.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7097691-1803547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Libera i Sverige AB
(org.nr 559155-5007), https://jobb.libera.se
Linslagargränd 3 (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Libera Jobbnummer
9699759