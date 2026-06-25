Truckförare för sommaruppdrag till ledande industri
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2026-06-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Bli en viktig del av produktionen i sommar under veckorna 28-31! Vi söker nu drivna truckförare som vill stötta vårt team under en intensiv och spännande period, i en miljö där säkerhet och laganda värderas högt.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som medarbetare inom efterbearbetningen fungerar du som en viktig servicefunktion för att avlasta ordinarie personal. Du arbetar i ett skiftlag om ca 13-14 personer där fokus ligger på att upprätthålla ett effektivt flöde och nå gemensamma produktionsmål.
Du erbjuds
Ett fartfyllt sommarjobb i en komplex industrimiljö där du får möjlighet att visa din skicklighet som truckförare. Du får en grundlig säkerhetsintroduktion och blir en del av ett professionellt skiftlag.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att vara en stöttande länk i produktionskedjan genom att ansvara för materialhantering och avfallshantering med truck i en dynamisk fabriksmiljö.
Framföra motviktstruck för transport av material och containrar
Hantera och tömma tippcontainrar med spillrester och färdig kartong
Rengöra containrar efter tömning och ställa tillbaka dem i produktionen
Serva maskinoperatörer för att säkerställa ett oavbrutet produktionsflöde
Agera observant och säkert i en miljö med hög trafik och begränsad sikt
Följa strikta säkerhetsregler och processer på arbetsplatsen
Vi söker dig som har
Giltigt truckkort
Goda kunskaper i att framföra truck i miljöer med mycket folk i omlopp
Erfarenhet från industri eller komplex lagermiljö
B-körkort och tillgång till egen bil
Möjlighet att arbeta 5-skift mellan veckorna 28-31
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av motvikstruck och arbete med containrar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Hjälpsam
Ordningsam
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5MMJNV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9979697