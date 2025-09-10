Truckförare för omgående tillsättning sökes
Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Lysekil Visa alla lagerjobb i Lysekil
2025-09-10
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Lysekil
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Adecco söker nu engagerade och noggranna truckförare till ett konsultuppdrag.
Start redan på måndag den 15/9!!!
Arbetsuppgifter:
• Truckkörning (motviktstruck/skjutstativ beroende på behov)
• In- och utlastning av gods
• Hålla ordning och reda på arbetsplatsen-högt säkerhetstänk
Vi söker dig som har:
• Giltigt truckkort TLP A1-4,B1-4
• God fysik och trivs med ett rörligt arbete
• Noggrannhet och ansvarskänsla
•
God samarbetsförmåga och kan arbeta i team
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Marianne Johansson marianne.johansson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Marianne Johansson Jobbnummer
9501164