Truckförare för omgående tillsättning sökes

2025-09-10


Adecco söker nu engagerade och noggranna truckförare till ett konsultuppdrag.

Start redan på måndag den 15/9!!!

Arbetsuppgifter:

• Truckkörning (motviktstruck/skjutstativ beroende på behov)
• In- och utlastning av gods
• Hålla ordning och reda på arbetsplatsen-högt säkerhetstänk

Vi söker dig som har:

• Giltigt truckkort TLP A1-4,B1-4
• God fysik och trivs med ett rörligt arbete
• Noggrannhet och ansvarskänsla

God samarbetsförmåga och kan arbeta i team

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Marianne Johansson marianne.johansson@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Adecco Sweden AB (org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se

Kontakt
Business Manager
Marianne Johansson

Jobbnummer
9501164

