Truckförare för kommande uppdrag runt Borås
Uniflex AB / Lagerjobb / Borås
2025-09-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Borås
Vi söker truckförare för kommande uppdrag runt Borås!
Är du en noggrann, ansvarstagande och driven person med truckkort? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker konstant fler truckförare i rollen som konsulter. Och här kan du ansöka innan våra tjänster kommer ut.
I rollen kommer du att arbeta med truckkörning, godshantering och andra förekommande lageruppgifter. Du blir en del av ett engagerat team i en arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och tempo är i fokus.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Köra truck (A- och/eller B-behörighet beroende på behov)
Lasta och lossa gods
Plock och packning av varor
In- och utleveranser
Lagerhållning och inventering
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har giltigt truckkort (A och/eller B)
Har erfarenhet av truckkörning (meriterande)
Är noggrann, ansvarstagande och arbetar bra i team
Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande
Meriterande:
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av skjutstativ- eller motviktstruck
Erfarenhet av att arbeta med lagerhanteringssystem
Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.
Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Detta är ett heltidsjobb.

Uniflex AB
