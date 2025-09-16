Truckförare för kommande uppdrag runt Borås

Uniflex AB / Lagerjobb / Borås
2025-09-16


Vi söker truckförare för kommande uppdrag runt Borås!

Är du en noggrann, ansvarstagande och driven person med truckkort? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-16

Om tjänsten
Vi söker konstant fler truckförare i rollen som konsulter. Och här kan du ansöka innan våra tjänster kommer ut.

I rollen kommer du att arbeta med truckkörning, godshantering och andra förekommande lageruppgifter. Du blir en del av ett engagerat team i en arbetsmiljö där säkerhet, kvalitet och tempo är i fokus.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Köra truck (A- och/eller B-behörighet beroende på behov)

Lasta och lossa gods

Plock och packning av varor

In- och utleveranser

Lagerhållning och inventering

Vem är du?
Vi söker dig som:

Har giltigt truckkort (A och/eller B)

Har erfarenhet av truckkörning (meriterande)

Är noggrann, ansvarstagande och arbetar bra i team

Kan kommunicera på svenska i tal och skrift

Har god fysik då arbetet kan vara fysiskt krävande

Meriterande:

Erfarenhet av lagerarbete

Erfarenhet av skjutstativ- eller motviktstruck

Erfarenhet av att arbeta med lagerhanteringssystem

Om verksamheten
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:

• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling

Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.


Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67705".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9512095

