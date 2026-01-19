Truckförare för kommande uppdrag inom fordonsindustrin
Adecco Sweden AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-01-19
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Som truckförare till vår kund inom fordonsindustrin kommer du få möjlighet att bidra med material för att säkerställa att produktionen kan fortsätta på ett smidigt sätt. Du ansvarar även för inleveranser, lastning, lossning, materialhantering och lagerhantering. Det är därför viktigt att du som truckförare arbetar med högt säkerhetstänk för din omgivning samt kan behålla lugnet i stressiga situationer. Denna arbetsplats präglas av att arbeta i högt tempo, samarbete och kvalitetstänk. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men vi välkomnar alla att söka oavsett bakgrund. För rätt person finns det mycket goda möjligheter för utveckling inom företaget.
Tjänsten är på heltid och innebär en 6 månaders visstidsanställning där du antingen arbetar dagtid eller kvällstid. Observera att detta är en proaktiv annons för kommande uppdrag till vår kund inom fordonsindustrin.
Om dig
Till denna tjänst söker vi dig som är en driven och ansvarsfull lagspelare. Vidare är du en person som är noggrann och ansvarsfull truckförare. Det är viktigt att du talar och skriver svenska utan hinder. Vår kund söker truckförare som har ett truckkort utfärdat senast 2023 med samtliga behörigheter på A1-A4, B1-B4 och D1. Tidigare erfarenhet som truckförare ser vi som meriterande. Är du dessutom flexibel, punktlig och social kommer du att passa alldeles utmärkt här. Vi tror att du är en person som uppskattar samarbeten och som ser värdet i en arbetsplats där människor med olika bakgrund, kön och etnicitet bidrar med sina perspektiv.
Vi på Adecco värderar jämställdhet och mångfald högt, vi ser därför positivt på sökande av olika kön och bakgrund. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Krav för tjänsten är
• Godkända gymnasiebetyg i matematik 1, svenska 1 och engelska 5.
• Truckkort A1-A4, B1-B4 och D1 (Utfärdat senast under 2023).
• B-körkort.
• God samarbetsförmåga.
• Noggrann i ditt arbete.
• God förmåga i det svenska språket i både tal och i skrift.
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av truckkörning eller motsvarande industrierfarenhet.
• Utbildning inom fordonsprogrammet eller liknande.
• Tidigare erfarenhet av att arbeta i högt tempo.
Viktigt att tänka på vid ansökan!
För att vi på Adecco ska på bästa sätt kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig i din ansökan att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV. Där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område. Observera att denna annons avser för kommande uppdrag inom fordonsindustrin. Urval och intervjuer sker löpande men efter som behovet kan uppstå vid senare tillfälle kan svarstiden bli längre än förväntat. Vi tackar för din förståelse.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga slutkandidater i processen.
Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten? Kontakta vår ansvariga rekryterare Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Om du har frågor angående registrering, vänligen kontakta vår support via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Elsa Khan Jobbnummer
9691366