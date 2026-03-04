Truckförare för kommande uppdrag i Piteå
2026-03-04
Arbetsuppgifter
Vi söker nu truckförare för kommande uppdrag. Detta är en tjänst där du får möjlighet att variera dina dagar och varva truckkörningen med andra moment i produktionen. Dina arbetsdagar kommer innehålla en del truckkörning så truckkort är ett krav för denna tjänst. Även om man kör maskin får man vara inställd på att många moment i arbetet kan vara fysiskt krävande så därför krav på travers också. Profil
För just denna tjänst kommer dina personliga egenskaper och inställning vara högt värderade i rekryteringsprocessen. Vi ser gärna att du som person är driven, ansvarsfull och engagerad samt att du är flexibel i ditt arbetssätt. Ett krav är flytande svenska i tal och skrift.
Övrig information
Krav för tjänsten är B-körkort, truck och travers.
Start omgående eller enligt överenskommelse.
För fler frågor kring tjänsten kontakta Johanna Boman 070-517 02 50, johanna.boman@konsultia.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Intervjuer sker löpande och platsen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta.
Konsultias bemanningslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Genom schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad varje dag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du får marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Konsultia har kontor i Borlänge, Mora, Bollnäs, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Piteå. Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
Konsultia
Johanna Boman Johanna.boman@konsultia.se
