Truckförare för heltidsuppdrag sökes omgående
2026-04-27
Vi söker nu efter dig som kan starta omgående för heltidsuppdrag mot Systembolagets varudepå i Pilängen. Vi går nu mot en högsäsong och behöver bli fler i vår konsultpool, sök redan idag!
Systembolagets varudepåer lagerför hela Systembolagets sortiment och levererar varor till butiker, ombud och privatpersoner i stora delar av landet. Ledorden på varudepån är kundnöjdhet och kvalitet, vilket genomsyrar hela verksamheten.
Arbetsuppgifterna är främst orderplock till butik eller kund via ombud eller hemleverans. Andra uppgifter som förekommer är exempelvis kontroll av utgående kundorder, packning, paketsortering, påfyllning av varor samt andra lagerrelaterade sysslor. Arbetet är på många sätt självständigt men trots det är samarbete med kollegorna en viktig del. På varudepån förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet, med goda resultat och att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos Systembolagets varudepå.
Arbetstiderna för detta jobb är under dagtid 06:30-15:30, Introduktioner för tjänsten sker löpande.
DETTA SÖKER VI
• Truckkort med behörighet A1.
• God datavana
• Behärskar det svenska språket väl i tal och skrift.
• Du är minst 20 år gammal (krävs enligt svensk lagstiftning för att arbeta inom Systembolaget)
Vi ser det meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete, där kvalité och resultat har stort fokus.
Vi ser att du som person är en god lagspelare, stresstålig och noggrann i det arbete du utför. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vältgatan 18
702 27 ÖREBRO
)
702 27 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Andersson sandra.andersson@studentconsulting.com Jobbnummer
9877567