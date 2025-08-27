Truckförare för extrajobb sökes till välkänt företag i Malmö!
Är du ute efter ett extraarbete vid sidan av dina studier vill jobba extra på en av Sveriges största terminaler under terminerna? Har du truckkort och god truckvana? Då har vi tjänsten för dig!
Just nu letar vi efter engagerade och pålitliga truckförare för ett spännande extrajobb. Som truckförare kommer du att vara en viktig del av kundens team och ansvara för säker hantering av paket. Det här är en perfekt möjlighet för dig som vill arbeta extra vid sidan av dina nuvarande åtaganden. Vanliga arbetsuppgifter kommer mesta dels bestå utav hantering paket till både företag och privatpersoner. Du kommer till att arbeta på en av Sveriges största terminaler där du även kommer hjälpa chaufförer med sortering av pall och burar. Utöver dessa arbetsuppgifter kan det även förekomma administrativa arbetsuppgifter i from av registrering och scanning i kundens system.
Arbetstiderna kommer vara förlagda mellan 07-11.00 måndag-fredag. Vi ser att du ska vara tillgänglig att arbeta 2-3 pass i veckan. Vi arbetar med att schemalägga dina arbetstider både på förhand men även med kort varsel. Av den anledning ser vi gärna att du som söker tjänsten är flexibel och är beredd på att hoppa in med kort varsel.
Du kommer att arbeta som konsult för StudentConsulting uthyrd till vårt kundföretag under uppdragsperioden. Vi söker dig som kan starta omgående!
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du som söker tidigare har jobbat terminalarbete eller på ett lager. Du har truckkort och god truckvana. Du trivs att arbeta i högt tempo och du gillar att ha många bollar i luften samtidigt. Vi ser även gärna att du trivs med att både jobba självständigt men även att du är en lagspelare. Arbetet ställer även krav på stresstålighet och att du är motiverad till att jobba snabbt och effektivt. Du är noggrann, flexibel och trivs med att jobba i terminalmiljö.
Vi söker dig som är studerande på universitet eller högskola på minst 50% och har minst 1,5 år kvar på dina studier och ser långsiktigt på detta extrajobb. Vi behöver att du är tillgänglig för att jobba minst 2 pass per vecka. Vi ser gärna att du är tillgänglig mer under sommarperioden och under peakperioder.
Är du intresserad? Sök då tjänsten omgående. Vi jobbar löpande med urval och intervjuer!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
