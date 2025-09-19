Truckförare(B1) på dagtid sökes till Falköping!
Vi söker nu en erfaren motviktsförare till vår kund - ett välrenommerat företag inom logistik, transport, entreprenad och miljöhantering. Företaget har sin bas i Skaraborg med kontor i Skövde, Lidköping och Falköping samt flera anläggningar runt om i regionen. Den aktuella arbetsplatsen är centralt belägen i Skövde, vilket ger goda pendlingsmöjligheter.
För att du ska känna dig trygg i rollen får du en noggrann introduktion och upplärning på plats, där du får lära dig företagets rutiner och arbetssätt.
Arbetstider: 07:00 - 16:00
Måndag-Fredag
Tjänsten inleds med 6 månaders visstidsanställning med chans till tillsvidareanställning!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Truckkörning med A2 & B1
• Lastning och lossning
• Plock och påfyllning av material
• Lagerhållning och godshantering
• Övriga arbetsuppgifter inom logistik och lager
Vem är du?
• Truckkort med samtliga behörigheter: A1-A4 & B1-B4
• Erfarenhet av motviktstruck i arbetet
• God vana av lagerarbete
• Noggrann, ordningsam och ansvarstagande
• B-körkort
• Meriterande med erfarenhet utav klämtruck(B1)
Om verksamheten
Om Uniflex
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag specialiserat på uthyrning och rekrytering.
