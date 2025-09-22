Truckförare (A1-A4 och B1-B4) sökes extra till förlagssystem!
2025-09-22
Är du framåt, flexibel och gillar att arbeta i team? Då kan rollen som lagermedarbetare hos Förlagssystem passa dig
Vi söker just nu konsulter som vill ingå i vår konsultpool för långsiktigt uppdrag hos Förlagssystem i Falun med start omgående.
Vi söker efter några som vill arbeta på avdelningen "påfyllning" där det krävs truckbehörighet A1-A4 och B1-B4 (B5 extra mediterande). Som lagermedarbetare kan du komma att tillhöra flera avdelningar, beroende på erfarenhet och kunskap. Arbetsuppgifter varierar beroende på avdelning. Arbetstider är förlagda både dagtid 07:00-16:00 och det kan förekomma eftermiddag 15:00-23:36.
Som flexibel medarbetare i vår konsultpool kommer du att ha både inplanerade pass på schema i förväg men kommer också behöva kunna hoppa in med kort varsel för att täcka till exempel sjukfrånvaro eller högre oväntade volymer. Vi förväntar oss att du ska kunna arbeta ca 2-3 vardagar i veckan och gärna mer under högsäsong
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen som lagermedarbetare hos Förlagssystem tror vi att du är flexibel som person och har inga problem med att hoppa in där det behövs. Du trivs med att arbeta i team samtidigt som du är självständig i ditt arbete. Du är engagerad och ser till att vara à jour med nyheter, förändringar och förväntningar. Du har lätt för att ta instruktioner och sätta dig in i digitala enkla ordersystem.
Vi tror mycket på, att med rätt personlighet kommer du att fixa dina arbetsuppgifter och ställer därför inte så mycket krav på tidigare erfarenhet. Det är krav på truckkort A1-A4 och B1-B4. B5 ses som extra mediterande.
Större delen av din arbetsdag kommer du att stå, gå och göra en del lyft, där av ser vi gärna att du trivs med fysiskt arbete.
För att kunna arbeta extra krävs att du har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% från annat arbete, studier eller som pensionär. Du kommer behöva registrera intyg som stärker detta och något som går att ladda upp så fort din profil är skapad hos oss.
Se gärna över dina referenser redan nu så du är redo när vi ringer!
Låter detta intressant för dig och du tror att rollen skulle passa dig? Tveka inte och skicka in din ansökan redan idag så vi får lära känna dig!
OM FÖRETAGET
