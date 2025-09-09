Truckförare 2-skift till kund i Hultsfred
2025-09-09
Vi söker nu en erfaren, självgående och ansvarstagande truckförare till ett långsiktigt uppdrag med start omgående. Hos oss får du en varierande roll där du blir en viktig del i att hålla produktionen igång med både ansvar och variation i vardagen.Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Du blir en viktig del av ett engagerat team och arbetar nära både interna avdelningar och externa chaufförer. Tjänsten innebär 2-skift med tillhörande jourtjänst vid behov.
Det är ett långsiktigt uppdrag i en industrimiljö där struktur, eget ansvar och förståelse för produktionsflöden är nycklarna för att lyckas.Dina arbetsuppgifter
Som truckförare ansvarar du för mer än bara att köra truck. Det krävs att du är uppmärksam på vad som händer runt omkring dig och att du tar initiativ utan att behöva tydliga direktiv. Om det finns en vilja från din sida att se möjligheter istället för problem är vi säkra på att du med tiden kommer få en naturlig förståelse för produktionsflödena på din framtida arbetsplats och vara rätt profil för rollen som truckförare.
Dagliga arbetsuppgifter som förekommer är:
• Interna transporter mellan avdelningar
• Lastning och lossning av lastbilar
• Hantering av avfall och material
• Lagerhantering och förflyttning av pallar
• Att löpande hålla ordning och struktur på avdelningarna
Vi söker dig som
är strukturerad och noggrann med ett öga för ordning.
• Självständig och proaktiv i ditt arbetsätt
• Lösningsorienterad så att du i din planering alltid kan ligga steget före
• Flexibel och anpassningsbar då du kommer att varva och hanterar både stressiga och lugna dagar
• Ett engagemang och intresse i att förstå verksamheten du befinner dig i
• Giltiga truckbehörigheter enligt TLP10 A-B
Gentemot förväntningarna ovan får du möjligheten att arbeta på ett stabilt och långsiktigt företag inom industrisektorn med varierande arbetsuppgifter. Du får också en trygg anställning med bra förmåner och en närvarande arbetsgivare som stöttar dig i ditt dagliga arbete.
Fast lön
