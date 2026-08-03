Truckförare 15 ton med lageransvar sökes till vår kund!
NN Bemanning & Rekrytering AB / Lagerjobb / Växjö Visa alla lagerjobb i Växjö
2026-08-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NN Bemanning & Rekrytering AB i Växjö
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Hultsfred
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Är du en erfaren truckförare som trivs med stort eget ansvar och gillar att ha ordning och reda? Nu söker vi en engagerad och självgående truckförare till vår kund för en långsiktig tjänst med stor frihet under ansvar.
Hos vår kund får du en viktig roll där du ansvarar för lagerhantering, truckkörning och det dagliga flödet av material. Vi söker dig som har rätt inställning, är lösningsorienterad och trivs i ett högt tempo.Arbetsuppgifter
• Köra och hantera 15 tons motviktstruck (virkeshantering)
• Ansvara för lager och materialflöde
• Registrera in- och utgående artiklar
• Hålla ordning och struktur på lagret
• Säkerställa att arbetet utförs effektivt och noggrantProfil
För oss är den personliga inställningen minst lika viktig som tidigare erfarenhet. Vi söker dig som har rätt attityd, ett positivt förhållningssätt och trivs med att ta ansvar.
• Har god erfarenhet av motviktstruck, gärna 15 ton
• Är stresstålig och kan arbeta självständigt
• Har ett positivt bemötande och en god samarbetsförmåga
• Tar ansvar och trivs med frihet under ansvar
• Har erfarenhet av lagerarbete och materialhantering
Meriterande:
• Erfarenhet av ProdTime
• Erfarenhet från trä-, virkes- eller industrilagerOm företaget
Vi erbjuder:
• En varierande och ansvarsfull roll
• Stor möjlighet att påverka ditt eget arbete
• Ett företag med engagerade kollegor och god arbetsmiljö
• Långsiktiga möjligheter för rätt personOm företaget
NN Bemanning & Rekrytering är ett bemannings- och rekryteringsföretag med stark lokal förankring och rikstäckande verksamhet. Vi är anslutna till Almega Kompetensföretagen och omfattas av kollektivavtal, vilket innebär att vi följer branschens regler, kvalitetskrav och etiska riktlinjer. Detta skapar trygghet för såväl våra kunder som våra medarbetare.
Vi tror starkt på lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens på rätt plats – faktorer som är avgörande för framgångsrika samarbeten. Med kontor i Vetlanda och Eksjö finns vi nära kunder och kandidater i Höglandet, samtidigt som vi levererar bemannings- och rekryteringslösningar till företag över hela Sverige.
Vi tillsätter såväl kollektivanställda som tjänstemän och erbjuder flexibla lösningar anpassade efter varje kunds unika behov. Oavsett om det gäller kortsiktiga bemanningslösningar eller långsiktiga rekryteringar strävar vi efter att leverera hög kvalitet i varje uppdrag.
Är du redo att ta nästa steg i karriären? Vi hjälper dig att hitta nya möjligheter och arbetar aktivt för att utveckla och ta tillvara din kompetens genom spännande uppdrag och värdefull arbetslivserfarenhet.
Sedan starten har vi etablerat samarbeten med över 20 nöjda kunder. Genom vårt engagemang, vår lyhördhet och vår flexibilitet fortsätter vi att växa tillsammans med våra kunder och kandidater. Vår spetskompetens finns inom industri, lager, logistik och entreprenad, där vi dagligen hjälper företag att hitta rätt kompetens och kandidater att hitta rätt arbetsplats.
Vad NNBR Erbjuder:
Tjänsten som truckförare är ett hyrrekryteringsuppdrag där du inledningsvis blir anställd av oss under en period på sex månader. Målsättningen är att du därefter, om båda parter är nöjda med samarbetet, går över till en tillsvidareanställning direkt hos kunden.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan – tillsättning kan ske omgående.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Hassan Nqila på Hassan@nnbr.se
eller 076-199 74 34 – vi hjälper dig gärna!
Hos oss får du:
• Kollektivavtal och schyssta villkor
• Möjlighet till personlig utveckling
• Tjänstepension och försäkringar enligt avtal
• Marknadsmässig lön
• En spännande och varierande roll
• Engagerade kollegor och god sammanhållning
• Goda chanser till kompetensutveckling och långsiktig anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NN Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 559575-6833), https://nnbr.se/
Stationsgatan 4D (visa karta
)
574 31 VETLANDA Kontakt
Hassan Nqila hassan@nnbr.se +46 76 199 74 34 Jobbnummer
10020162