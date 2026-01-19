Truckförare - Byggvaruhandel - Upplands Väsby
2026-01-19
Är du en självgående truckförare med erfarenhet inom byggvaruhandel? Vill du utvecklas inom lager och logistik i Upplands Väsby? Då kan detta vara jobbet för dig!
Arbetsuppgifter - Truckförare Byggvaruhandel Upplands Väsby
Lasta, lossa och transportera byggvaror med truck på lagret
Plocka och packa varor enligt orderlistor för utleverans till kunder och byggarbetsplatser
Granska inkommande gods, kontrollera leveranser samt skanna in produkter i affärssystem
Samordna produkter för smidiga ut- och inleveranser
Säkerställa att kvalitet och säkerhetsrutiner följs på lagret
Bidra till ordning och reda på arbetsplatsen tillsammans med kollegor
Krav & kvalifikationer för tjänsten som truckförare inom byggvaruhandel
Truckkort A + B (krav)
Arbetslivserfarenhet av truckkörning inom lager, industri eller byggvaruhandel
Grundläggande kunskaper i svenska, tal och skrift
God samarbetsförmåga och känsla för service
Självgående och noggrann - du tar ansvar för både arbetsuppgifter och säkerhet
Meriterande erfarenheter och egenskaper
B-körkort
Erfarenhet av att arbeta med byggmaterial, orderhantering eller i en liknande roll
Vana av arbete i affärssystem och/eller lageradministration
Du är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Arbetstider, anställningsform och placeringsort - Truckförare Upplands Väsby
Heltidsanställning
Dagtid, vardagar 11:00-20:00
Placering vid vår kunds anläggning i Upplands Väsby
Start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Lön enligt kollektivavtal
Om Simplex - Din karriärpartner inom logistik och lager
Hos Simplex får du möjlighet att växa inom logistikbranschen tillsammans med engagerade kollegor. Vi tror på utveckling, samarbete och att ge varje individ möjlighet att nå sin fulla potential. Genom oss får du en trygg arbetsgivare som satsar på sitt team och öppnar dörrar till nya möjligheter inom lager, transport och byggvaruhandel.
Känner du igen dig i profilen ovan? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
194 32 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Upplands väsby Jobbnummer
9690760