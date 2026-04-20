Truckförare | Volvo CE | Braås
2026-04-20
Vill du arbeta i en innovativ och högteknologisk produktionsmiljö där din insats gör skillnad? Volvo Construction Equipment i Braås söker nu skickliga och engagerade truckförare för ett spännande heltidsuppdrag. Läs mer i annonsen nedan och välkommen med din ansökan redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos Volvo CE i Braås.
Ort: Braås
Uppdragslängd: 6 månader med goda möjligheter till förlängning
Arbetstider: Måndag-torsdag 06:30-15:30, fredag 06:30-14:30
Om tjänsten som truckförare
Volvo Construction Equipment är en globalt ledande tillverkare inom bygg- och anläggningsmaskiner. Hos dem får du vara med och bidra till utvecklingen av några av världens mest innovativa och hållbara maskiner. Som truckförare hos Volvo CE kommer du att spela en viktig roll i vår logistik- och produktionskedja.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Truckkörning och materialhantering för att säkerställa en smidig produktionsprocess
Lossning, lastning och transport av material inom fabriksområdet
Ansvar för säker hantering av gods enligt gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter
Samarbete med kollegor inom produktion och logistik
Är du rätt person för tjänsten?
Som truckförare hos Volvo CE kommer du att ha en central roll i produktions- och logistikflödet. Du kommer att köra olika typer av truckar för att transportera gods inom fabriksområdet. Det är viktigt att du följer säkerhetsföreskrifter och arbetar metodiskt för att minimera risker och skapa en trygg arbetsmiljö. Arbetet innebär också att du samarbetar med kollegor inom både logistik och produktion för att optimera flödet och säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid. Vi tror att du är en engagerad lagspelare och har stor arbetsvilja där du bidrar med ett gott arbete. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Krav för tjänsten
Truckkort A1-4, B1-4 och D1
Fullständig gymnasieexamen
B-körkort och tillgång till bil
God fysik
Flytande svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Tidigare lagererfarenhet
Erfarenhet av att köra skjutstativ (B3)
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Klostergatan 6
)
352 30 VÄXJÖ
För detta jobb krävs körkort.
Sara Nordström sara.nordstrom@manpower.se Jobbnummer
9863245