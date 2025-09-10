Truck- och logistikmedarbetare till Euroform Group
2025-09-10
Vi söker nya kollegor till vårt lager- och logistikteam - som trivs i en fartfylld miljö, har koll på flöden och gillar att jobba tillsammans för att allt ska rulla smidigt.
I rollen är du med i hela kedjan: från att ta emot och kontrollera inkommande gods, till att flytta material i produktionen och förbereda utleveranser. Du kombinerar truckkörning med systemarbete i vårt ERP-system.
Vi utgår från att du har truckkort A och B och erfarenhet av logistikarbete i industri- eller lagerverksamhet, och dessutom kan pricka av nedanstående:
- Är pålitlig och säker i trucken och bidrar aktivt till en trygg och säker arbetsmiljö.
- Har en bra energi och jobbar för laget.
- Ser helheten och vill att både material och information ska hamna rätt.
- Är van vid att jobba i ERP-system och hålla koll på detaljer.
Låter det intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan skyndsamt, vi rekryterar löpande. Vill du veta mer om oss och tjänsten är du välkommen att ta kontakt!
Välkommen med din ansökan!
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och vi omsätter runt 750 miljoner kronor med ca 220 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin. Vår vision är att vara en ansvarstagande organisation och genom medarbetarnas engagemang och kompetens vill vi vara den mest efterfrågade samarbetspartnern för kunder och leverantörer. Vi arbetar ständigt med att utvecklas såväl affärsmässigt som socialt. För oss är det viktigt att ha högt i tak, där alla får komma till tals och känna sig sedda. Vi är alltid öppna för nya idéer och ser nyttan i att låta alla medarbetare vara med och forma bolagets utveckling framåt.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterleden Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 250 MEUR.
Läs mer på www.euroform.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Warehouse and Logistics Kontakt
Linda Andersson 0704104758
9502996