Truck- och logistikmedarbetare till Euroform Group
AB Euroform / Lagerjobb / Tranås Visa alla lagerjobb i Tranås
2026-02-17
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Euroform i Tranås
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker nya kollegor till vårt lager- och logistikteam - som trivs i en fartfylld miljö, har koll på flöden och gillar att jobba tillsammans för att allt ska rulla smidigt.
I rollen är du med i hela kedjan: från att ta emot och kontrollera inkommande gods, till att flytta material i produktionen och förbereda utleveranser till våra kunder. Publiceringsdatum2026-02-17Bakgrund
Vi utgår från att du har truckkort A och B och erfarenhet av logistikarbete i industri- eller lagerverksamhet, och dessutom kan pricka av nedanstående:
- Du är pålitlig och säker i trucken och bidrar alltid till en trygg och säker arbetsmiljö
- Du har en bra energi och jobbar för laget
- Du ser helheten och har kundens bästa för ögonen
- Du är van vid att jobba i system och vill ha ordning och reda
Låter det intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan, vi rekryterar löpande. Vill du veta mer om oss och tjänsten är du välkommen att ta kontakt.
Let's connect!
Det här är Euroform Group
Euroform Group är en högteknologisk utvecklare och producent av formsprutade plastsystem och komponenter till europeisk industri. Stora kundgrupper är världsledande tillverkare av fordon och entreprenadmaskiner och gruppen omsätter runt 650 miljoner kronor med ca 200 medarbetare. Euroform AB finns med två fabriker i Tranås samt Euroform MediPharm AB i Motala, som verkar inom läkemedels- och medicintekniskindustrin.
Vätterledens Invest AB äger Euroform Group och är ett privatägt investeringsbolag med ett genuint intresse för svensk industri och långa affärsrelationer. Vätterledens Invests huvudkontor ligger i Göteborg. Affärsgruppen omsätter 1 500 MSEK.
Läs mer på www.euroform.se.
Vår kultur
På Euroform Group bygger vi en kultur som inte nöjer sig med det invanda. Vi tror på en vardag där människor får tänka själva, tänka nytt och tänka längre. Vi utmanar det etablerade för att skapa värde - genom att hitta bättre vägar framåt och skapa lösningar som gör verklig skillnad för kunder, kollegor och verksamheten.
Att utmana status quo är inte ett projekt eller initiativ - det är sättet vi arbetar på. Varje dag. Med respekt. Med engagemang. Med ansvar. Och alltid med ett tydligt kundfokus. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Euroform
(org.nr 556289-1308) Arbetsplats
Logistics, Warehouse and IT Kontakt
Linda Andersson 0704104758 Jobbnummer
9748566