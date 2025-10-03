Trött på tråkiga jobb? Lagerjobb med tempo, teamkänsla och trygghet väntar!
2025-10-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Det här är inte vilket lagerjobb som helst.
Det här är för dig som inte nöjer dig med att bara "ha ett jobb". Du vill göra nytta. Du vill vara en del av ett lag. Du gillar när dagarna går snabbt, kroppen får jobba och du får vara stolt över det du gör.
Vår kund driver ett växande lager där struktur, snabbhet och laganda står i centrum. Och just nu letar de efter dig.
Vad du kommer göra:
Plocka och packa varor till kunder
Ta emot inkommande gods
Sköta scanning, märkning och registrering
Hjälpa till att hålla ordning och effektivitet på lagret
Ibland lyfta tungt - alltid jobba smart
Vad vi letar efter:
Du är arbetsvillig, pålitlig och har en bra grundkondis
Du gillar struktur och ordning
Du kan kommunicera på svenska
Truckkort? Superbra. Inte ett måste.
Vad du får:
Fast anställning direkt hos kund
Kollektivavtal, schyssta villkor och försäkringar
Trevliga kollegor och bra ledarskap
Möjlighet att växa i takt med verksamheten
Ett jobb du faktiskt kan trivas med
Ansökan - snabbt och enkelt
Vi tar inte emot vanliga CV:n - du söker via vår digitala plattform:
Gå till: https://junglia.com/
Skapa ditt digitala CV (tar 2 minuter)
Kopiera länken
Mejla den till jobb@junglia.se
Ämne: Lagerarbetare + Ditt namn
Glöm inte länken till ditt digitala CV!
Vi intervjuar löpande - vänta inte. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: jobb@junglia.se Omfattning
