Trött på kalla samtal? Här är rollen där kunderna redan vill köpa!
2026-01-05
I denna roll arbetar du enbart med kunder som redan har uttryckt intresse för våra tjänster och ett specifikt erbjudande som vi har marknadsfört. Din uppgift är inte att sälja in företaget eller dess tjänster från grunden, utan att identifiera kundens behov och vägleda dem till rätt behandling och anläggning.Om företaget
Ecoshine är Sveriges ledande företag inom miljövänlig bilvård. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive biltvätt, bilrekonditionering och däckbyte, och har anläggningar över hela landet.
Om rollen
Vi söker en engagerad och resultatinriktad person som förstår vad det innebär att arbeta som säljare. Trots att våra kontakter enbart är med kunder som redan visat intresse, krävs en hög energinivå och en stark förmåga att leverera förstklassig service.
Vi erbjuder
Möjlighet att utvecklas och växa inom bolaget med mer avancerade säljroller vid intresse.
En garantilön kompletterad med provision.
En dynamisk och växande startup-miljö där ditt bidrag gör verklig skillnad.Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning (erfarenhet av B2B är meriterande, men inget krav).
Flytande svenska i både tal och skrift.
Intresse för bilar är ett plus, men inget krav.
Plats
Du utgår från vårt kontor i Kungens Kurva i södra Stockholm.
Har du frågor om tjänsten?
Maila jobb@creativemediahouse.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: jobb@creativemediahouse.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Creative Media House Sweden AB
