Trossö Buss AB söker resesäljare till Karlskrona
2026-03-03
Vill du vara med och ge våra resenärer en riktigt bra start på sin resa? Trossö Buss söker nu en serviceinriktad och engagerad resesäljare till vårt team i Karlskrona. I rollen får du arbeta nära våra kunder, paketera spännande resor som matchar våra kunders önskemål och bidra till en positiv reseupplevelse - varje dag.
Om rollen
Som resesäljare är du en viktig del av vår kundservice. Du möter resenärer i våra kundkanaler och hjälper dem med:
Bokning och planering av resor
Räkna på, skicka ut och följa upp offerter.
Information om tider, priser och resealternativ
Service i våra kundmiljöer på plats
Administrativa uppgifter kopplade till försäljning och kundärenden
Du arbetar i ett team där samarbete, omtanke och kundfokus är centralt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Trivs i en roll med mycket kundkontakt
Är lösningsorienterad och kommunikativ
Har ett positivt förhållningssätt och ett professionellt bemötande
Gillar att arbeta i ett stundtals högt tempo
Har god datorvana och gärna erfarenhet av försäljning eller kundservice
Drivs av att sälja med fokus på att bygga relationer där kundupplevelse och relationer står i fokus
Tidigare erfarenhet från rese- eller kollektivtrafikbranschen är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
En arbetsplats där människor och kultur står i fokus
Möjlighet att utvecklas i en växande organisation
Ett engagerat team som arbetar tillsammans för att skapa bättre kundupplevelser
Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
Placering
Tjänsten är placerad hos Trossö Buss i Karlskrona.
Vi tillämpar löpande rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Via epost
E-post: mikael@trossobuss.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Resesäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Go-Ahead AB
(org.nr 556360-2522)
Tennvägen 5 (visa karta
)
371 51 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Go-Ahead Sweden Kontakt
Ansvarig Trossö Buss
Mikael Eljans mikael@trossobuss.se 0455-47075 Jobbnummer
9775462