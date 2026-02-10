Trollhättans Stad söker Rektor Sjuntorpsskolan F-3 och Upphärads skolan F-5
2026-02-10
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Inom Utbildningsförvaltningens förskolor och skolor tar vi vårt uppdrag att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elever att utvecklas på stort allvar.
Vårt mod att förändra är stort och våra politiker tog i oktober 2020 ett beslut som inneburit starten på ett viktigt utvecklings- och förändringsarbete. Syftet är att öka likvärdigheten för barns och elevers kunskapsutveckling och barns och elevers lärandemiljö. Det handlar om förändring på djupet.
Om verksamheten
Utbildningsförvaltningens arbete präglas av ett systematiskt kvalitetsarbete som genomsyrar all verksamhet genom hela styrkedjan. Huvudfokus i rektorernas uppdrag är att med ett tydligt, tillitsbaserat och distribuerat ledarskap leda medarbetarna i detta arbete. Som rektor förväntas du bedriva ett undervisningsnära och strategiskt ledarskap i syfte att bidra till en organisation som genom analys och professionalitet står i ständig utveckling utifrån uppsatta mål och verksamhetens behov.
Sjuntorpsskolan är en F-9 skola som ligger drygt en mil söder om Trollhättans centrum. Den vi anställer kommer att vara ansvarig rektor för åk. F-3 och arbeta i team med ansvarig rektor för åk. 4-9. Teamet har ett gemensamt uppdrag att stärka kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen för alla Sjuntorpsskolans elever. Den vi anställer blir också ansvarig rektor för Upphärads skola som är en nybyggd F-5 skola med cirka 65 elever. Skolan ligger lantlig och idylliskt belägen cirka sju km från Sjuntorpsskolan. I åk 6 börjar eleverna på Upphärads skolan på Sjuntorpsskolans högstadium.
På båda skolorna står elevens lärande och utveckling i centrum. Alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Det pågår ett aktivt arbete med att stärka och utveckla det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet. Samverkan mellan skolorna sker i syfte att främja elevernas individuella möjligheter att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande.
För att åstadkomma förändring till det bättre - med fokus på elevers lärande och utveckling - behöver Trollhättan Stads rektorer ha förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt ledarskap som gör skillnad för såväl elever som personal. Vi vill att du som rektor verkar i ett sammanhang där du och dina rektorskollegor har goda möjligheter att tillsammans leda utvecklingen av undervisningen mot en likvärdig skola, där alla elever får bästa möjliga förutsättningar att nå sin egen framgång och skapa sig en positiv framtid.
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du tillsammans med oss får vara med och forma framtidens skola. Vi är måna om att du mår bra och erbjuder därmed flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt andra förmånliga erbjudanden via vår personalförening. Som chef i Trollhättans stad erbjuds du olika kompetenshöjande insatser i form av chefsutbildningar och chefsforum. Som chef har du även tillgång till en rad olika stödfunktioner inom organisationen.
Du som söker ska ha en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning, gärna kombinerat med rektorsutbildning. Du har tidigare erfarenhet av att leda pedagogiskt arbete, med fördel som chef/rektor. Dina ledarhandlingar grundar sig i ett vetenskapligt förhållningssätt och du har god kunskap om aktuell och relevant forskning kring framgångsrik skolutveckling
Du har kunskap och erfarenhet om hur man leder en verksamhet i en förändrings- och utvecklingsprocess så att alla involveras. Du leder med tillit och inkludering där ditt fokus ligger på elevernas lärande och utveckling mot utbildningens mål men också medarbetarnas och verksamhetens utveckling.
Du har en god analytisk och kommunikativ förmåga, du behärskar det svenska språket väl, både i tal och skrift. Du arbetar systematiskt, strategiskt och kvalitetsinriktat för att driva skolutveckling framåt. Ditt ledarskap är processinriktat och du involverar dina medarbetare till att aktivt delta i det systematiska kvalitetsarbetet och i skolans förbättringsarbete, med fokus på barns och elevers utveckling mot målen.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en tydlig och lyhörd ledare som vågar visa vägen framåt och att du är väl insatt i hur arbetet i en politiskt styrd organisation fungerar. Du behåller lugnet och har förmågan att prioritera i komplexa situationer eller när förutsättningarna förändras. Vi värdesätter din goda förmåga att arbeta både självständigt och i team vilket förutsätter trygghet, flexibilitet och prestigelöshet. Stor vikt kommer att läggas vid relevant erfarenhet och personlig lämplighet.
Om detta stämmer in på dig och du blir nyfiken så vill vi gärna träffa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsinformation
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Intervjuer med sökande planeras till den 2 och 5 mars (eftermiddag) men det kan också komma att ske löpande under rekryteringsprocessen och kan därför påbörjas före det att ansökningsperioden har löpt ut. Tillsättning sker utifrån att erforderliga beslut fattas.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Birgitta Lundskog, Verksamhetschef 0520-496450
