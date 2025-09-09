Trollbäckens vårdcentral söker leg. läkare inför ST-tjänst
Vi välkomnar en legitimerad läkare som är intresserad av allmänmedicin för möjlighet till en ST-tjänst hos oss på Trollbäckens vårdcentral.
Vår mottagning är belägen i Trollbäckens centrum i Tyresö, ca 15 min med buss från Gullmarsplan. Vi letar efter dig som vill arbeta i en organisation som prioriterar; rimlig arbetsbelastning, hög medicinsk kvalitet, utvecklande och stödjande teamarbete och ett personligt omhändertagande av våra listade patienter.
Vi jobbar med öppna dörrar gentemot alla personalkategorier. Veckovisa prestigelösa läkarmöten där vi diskuterar högt och lågt. En stor majoritet av våra patienter är listade på namngiven läkare som tar ett helhetsansvar och bokar själva in sina patientbesök. Rimlig patientlista är för närvarande 1600 patienter per specialistläkare som arbetar heltid.
Vi har mycket goda resultat i såväl patientenkät som medarbetarenkät, liksom SPUR-granskning (Kvalitet för ST läkare Trollbäckens vårdcentral (lipus.se)) och i vårt omhändertagande av studenter.
I dagsläget är det ca 12500 patienter som är listade på mottagningen. Vi har full bemanning i alla yrkesgrupper och vår enhet består av både Husläkarmottagning med basal hemsjukvård och BVC. I läkargruppen arbetar 8 specialister i allmänmedicin, 6 ST-läkare och totalt är vi ca 40 anställda på mottagningen. Vi har även ett fullt utrustat närlaboratorie.Publiceringsdatum2025-09-09Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har tidigare erfarenhet av primärvård och ett intresse för ST inom allmänmedicin.
Du innehar språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala vilket är ett krav inom Region Stockholm.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och som tycker om att arbeta brett med patienter i alla olika åldrar och med olika diagnoser.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet och ett professionellt bemötande av både patienter och medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt arbete för läkare på en vårdcentral, vilket innebär att självständigt ta emot, bedöma och behandla ett brett spektrum av patienter med varierande diagnoser.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med möjlighet till ST-tjänst därefter. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan om du lockas av allmänmedicin som specialistområde.
Information om tjänsten lämnas av:
Verksamhetschef Martina Engman
Epost: martina.engman@regionstockholm.se
Vi ser mycket fram emot din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
