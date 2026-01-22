Trivs du med nattarbete i en fysisk och aktiv miljö?
2026-01-22
Vi på OneSmartStep söker till vår kunds verksamhet, dig som är noggrann, pålitlig och har en god arbetsmoral.
Dina arbetsuppgifter innebär att utföra hantering av sändningar såsom lastning, lossning, truckkörning, scanning och kontroll av gods
Du trivs med ett fysiskt arbete och klarar av att arbeta i ett högt tempo, både självständigt och tillsammans med andra.
För att lyckas i rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska eller engelska både i tal och skrift, samt en positiv inställning och vilja att bidra till en god arbetsmiljö.
Krav: truckutbildning enligt TLP10
Tidigare erfarenhet av lager- eller terminalarbete är meriterande.
Anställningen sker enligt kollektivavtal och vi erbjuder marknadsmässiga villkor.
Du kommer att vara anställd av oss på OneSmartStep men uthyrd till vår kund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb@onesmartstep.se
