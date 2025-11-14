Trivs du med frihet under ansvar? Constant Clean söker servicetekniker!
2025-11-14
Drivs du av att lösa problem, arbeta praktiskt och ge riktigt bra service? Nu söker Constant Clean en servicetekniker i Luleå som vill bli en del av ett härligt, hjälpsamt och prestigelöst team. Här får du en fri och varierande vardag där du själv planerar dina dagar, utgår hemifrån och arbetar nära deras kunder. Som servicetekniker hos Constan Clean spelar du en nyckelroll i att hålla deras kunders biltvättar och reningsverk i toppskick.
Information om företaget:
Constant Clean är ett specialistföretag inom biltvättsystem, med cirka 50 medarbetare. De arbetar med allt från försäljning och projektering till montering, akutservice och underhåll. Med miljötänk i fokus och service över hela landet, levererar de hög kvalitet med snabb respons. Med huvudkontor i Skogås och personal över hela landet erbjuder Constant Clean marknadens mest tillgängliga och kunniga service
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Constant Cleans räkning en Servicetekniker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Constant Clean.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Contant Cleans önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Hos Constant Clean möts du av en prestigelös kultur med högt i tak och stark gemenskap. Här bryr man sig verkligen om varandra - både som kollegor och som människor. Ledningen är engagerad och närvarande, och många i teamet har själva arbetat i olika roller inom företaget, vilket skapar förståelse, respekt och ett jordnära ledarskap. Man hjälper varandra, delar kunskap och ser till att alla känner sig trygga och inkluderade.
Några av Constant Cleans förmåner:
Frihet under ansvar - du utgår hemifrån och planerar själv dina dagar.
Generös lunchförmån
Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning
Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker hos Constant Clean får du en varierad och självständig vardag där du arbetar med service, underhåll och reparation av biltvättar, reningsverk och kringutrustning. Du möter kunderna ute på plats, ser till att anläggningarna fungerar som de ska och löser eventuella problem på ett snabbt och professionellt sätt. Arbetet innebär både praktiskt handlag och teknisk kompetens inom mekanik, el och VVS - och du har alltid stöd från dina kollegor runt om i landet när du behöver bolla något.
Arbetsuppgifterna innebär:
Utföra service, underhåll och reparation av biltvättar, reningsverk och tillhörande utrustning
Arbeta med både manuell och automatisk tvättutrustning
Felsöka, åtgärda problem och dokumentera utförda arbeten
Stötta kollegor via telefon och dela kunskap inom teamet
Delta i montageprojekt vid behov
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Constant Clean. Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt, ta ansvar och som känner stolthet i att leverera arbete av hög kvalitet. Du gillar att ha ordning och reda, är noggrann i din dokumentation och tycker om att se resultatet av ditt eget arbete. Samtidigt är du social och serviceminded - du har lätt för att skapa goda relationer med kunder och är mån om att ge ett professionellt bemötande.
För att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, engagerad och har ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Du vågar ställa frågor, söker lösningar och delar gärna kunskap med kollegor. Att vara ute på vägarna, ta dig an olika typer av uppdrag och möta nya människor passar dig perfekt. Kort sagt - du är en ödmjuk, framåt och lösningsorienterad person som trivs i en roll med mycket frihet under ansvar.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Goda kunskaper i svenska
Verktygsvana
Allmänteknisk kompetens - el, mekanik, VVS
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som servicetekniker eller har kunskap inom el och elscheman. Har du dessutom kompetens inom elektronik eller data, eller erfarenhet från bilvårdsbranschen, ses det som ett extra plus. Det är även meriterande om du har goda kunskaper i engelska eller tyska.START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
