Trinax söker Produktägare (kommersiell)

Vi på Trinax är en växande koncern med huvudkontor i Trollhättan. Genom våra produkter hjälper vi hantverksföretag att spara tid och pengar, från offert till faktura, genom smart digitalisering och full kontroll över hela arbetsflödet.
Om rollen
Som kommersiell produktägare blir du bryggan mellan våra affärsmål, våra kunder och våra produktteam. Du ansvarar för att vara med och definiera, följa och leverera på den kommersiella strategin och roadmapen för Trinax produkter. Du samarbetar nära kunder, sälj, marknad och utveckling för att säkerställa att rätt initiativ prioriteras, i rätt ordning, och att de skapar verkligt värde för både användare och affär.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Driva utvecklingen av en standardprodukt där enkelhet är ledordet
Följa och leverera på kommersiell strategi och roadmap för Trinax produkter
Prioritera funktioner och initiativ utifrån affärsnytta, marknad och kundbehov
Samarbeta med sälj och marknad för att paketera och prissätta lösningar
Fånga in kundinsikter och marknadstrender för att styra produktens riktning
Följa upp KPI:er och ta ansvar för produkternas lönsamhet och tillväxt
Vi söker dig som...
Förstår affären och produkten - Du ser kopplingen mellan produktfunktion, kundvärde och intäkt
Är analytisk och datadriven - Du använder insikter för att fatta beslut
Har erfarenhet av SaaS eller arbetsflödesstyrda lösningar, gärna inom hantverk/bygg
Kommunicerar tydligt och trivs i gränslandet mellan teknik, affär och kund
Är bekväm med att driva förändring och leda genom påverkan
Varför Trinax?
Vi är ett innovativt och snabbväxande mjukvaruföretag med bas i Trollhättan. Med våra egenutvecklade produkter, kompletterande tjänster och ett starkt kundfokus har vi blivit Gasellföretag fyra år i rad. Vi har en stark position på marknaden för digitalisering av byggbranschen och är nu inne i en tillväxtfas där vi utökar teamet ytterligare för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga upplevelse och hjälp.
Vi erbjuder
En spännande möjlighet att få vara med att driva produktutvecklingen inom ett växande mjukvaruföretag.
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar och högt i tak.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling.
En stark företagskultur och trevliga kollegor som gärna hittar på saker tillsammans.
Till alla våra anställda erbjuder vi även
Utbildning och kompetensutveckling
Sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension
Träning på arbetstid
Teambuilding
Gemensamma aktiviteter
Möjlighet att växa inom bolaget
