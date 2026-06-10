Trevnaden söker undersköterska för brukare med utökat omvårdnadsbehov
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2026-06-10
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Välkommen till Trevnaden, ett gruppboende i centrala Malmö för personer med demenssjukdom och utökat omvårdnadsbehov. Här arbetar vi med en målgrupp som kräver extra stöd, struktur och kompetens i det dagliga omvårdnadsarbetet.
Trevnaden ligger centralt i Malmö, med närhet till Södervärn. Boendet har en stor, parkliknande trädgård med promenadslinga, blommor, bärbuskar och grillhörna. På boendet finns fem våningar som består av åtta till tio lägenheter. På varje våning finns öppna gemensamhetsutrymmen för våra boende.
Trevnaden är ett "stjärnmärkt" boende. Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum, som intygar att medarbetarna fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat. Läs mer på http://www.stjarnmarkt.se/
Nu söker vi en undersköterska för tjänstgöring dag/kväll.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på Trevnadens gruppboende ska du arbeta med personer som har en demenssjukdom med utökat omvårdnadsbehov. Allt vårt arbete genomsyras av TERMA.
Hos oss kommer du arbeta med personer med beteendemässiga och psykiska symtom till följd av demenssjukdom, känt som BPSD. Exempel på dessa symtom kan vara aggressivitet, oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar.
I rollen som undersköterska ingår, bland annat, att ge brukarna omvårdnad, service, stöd och att genomföra sociala aktiviteter utifrån brukarens individuella behov och önskemål. Att se och kunna tolka brukarnas behov och önskemål är viktigt då vi på boendet arbetar personcentrerat. I ditt arbete ingår även att upprätta genomförandeplaner och BPSD- planer med en hög kvalitetsnivå.
I arbetet ingår även städ, tvätt, att ge råd och information samt motivera och stimulera brukaren så att den kan klara av att göra så mycket som möjligt själv. Arbetet ställer krav på medicinskt omvårdnadsarbete efter delegering av sjuksköterska. Du kommer att vara kontaktman till en eller två brukare och ditt uppdrag som kontaktman innebär att säkerställa att brukarens behov tillgodoses. I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation i systemet Lifecare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har i din utbildning läst psykiatri.
Du har gedigen erfarenhet av arbete inom demensvård, BPSD samt erfarenhet av arbete efter ett personcentrerat förhållningssätt. Vi ser gärna att du tidigare arbetat med personer som har en demenssjukdom med utökat omvårdnadsbehov. Har du gått Stjärnmärkt utbildning är det meriterande. Det är en fördel om du är utbildad i TERMA.
Det är även viktigt att du har intresse av att arbeta med en personcentrerad omvårdnad för att skapa en meningsfull vardag för våra brukare. För arbetet krävs att du har god erfarenhet av att dokumentera och arbeta utifrån upprättade genomförandeplaner, BPSD-planer och social dokumentation. Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Har du utbildning i personcentrerad omvårdnad och kunskap om Lifecare, Senior Alert och Flexite är detta meriterande.
Som undersköterska deltar du aktivt i omvårdnadsarbetet, har ett professionellt förhållningssätt, är lösningsfokuserad, tar ett stort eget ansvar och är positiv till förändringar och utvecklingsarbete. Du kan anpassa dig och hantera situationer som kan förekomma i arbetet med målgruppen.
Samarbetet är en viktig del av arbetet hos oss på Trevnaden och vi förutsätter därför att du är en god arbetskamrat som kan stötta dina kollegor när det behövs. För att arbeta hos oss behöver du kunna vistas i miljöer där djur förekommer.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: viktoria.ehrs@malmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260945". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Viktoria Ehrs viktoria.ehrs@malmo.se Jobbnummer
9957881